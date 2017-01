Mange hisser seg opp over bagatellmessig bensinpris

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Få prisøkninger skaper større irritasjon enn prisen på bensin. Men for familier flest er en krone fra eller til i bensinprisen en bagatell.

Fra nyttår ble de nye avgiftssatsene innført på bensin og diesel, og da bensinprisene noen steder gikk opp mot 17 kroner per liter, kom ramaskrikene. Både mediene og politikerne slang seg fort på.

Engasjementet er stort, men de færreste husker at bensinprisen er nesten ubetydelig i det store bildet: En gjennomsnittsbilist må betale 340 kroner mer i bensinavgift i år enn i fjor, viser beregninger fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

En gjennomsnittlig norsk personbil kjører rundt 1.230 mil i året, og bruker rundt 0,7 liter per mil. Enkel matematikk tilsier at en krone dyrere bensin betyr 861 kroner mer i året.

En ubetydelig kostnad for de fleste, og mange kan tjene inn igjen pengene enkelt ved å legge om til en mer økonomisk kjørestil.

Å ha bil er riktignok en dyr fornøyelse, men det er billån, forsikring og årsavgifter som koster penger - ikke bensinen. En rask test på Finansportalen viser at årlig premie for kaskoforsikring for en ny e-Golf kan variere fra 13.000 kroner i året til godt over det doble.

Mens du kan spare noen tiere på å fylle bensin på søndag eller torsdag, kan du spare mange hundre kroner på å velge billigste matkjede. Den siste uken varierte prisen på billigste og dyreste handlekurv fra under 1.000 kroner til nær 1.200 kroner på enhver.no.

Norge har verdens høyeste matpriser, og vi ligger langt høyere enn prisene i Sverige og Danmark. En liter skummet melk varierer fra 12,90 hos Kiwi og Rema 1000 - til 14,20 hos Coop Prix. Over grensen koster en liter Arla Lättmjölk 7,90 svenske kroner - eller drøyt halv pris av norsk melk.

Den maniske opptattheten av bensinprisen er mer emosjonell enn økonomisk og den viser en prisbevissthet som nordmenn sjeldent fremviser på andre - og viktigere - områder.

Hensikten med økte bensin- og dieselavgifter er å få norske bilister til å kjøre mindre bil, og forurense mindre. Den økonomiske «straffen» er så beskjeden at det normalt skulle gi liten effekt på bilkjøringen.

Man kan håpe på at engasjementet tyder på at bensinprisen likevel står høyt i folks bevissthet, slik at flere velger buss og tog. Men det er nok mer sannsynlig at norske forbrukere hisser seg opp over bagateller, sparer på ørene, og lar kronene gå.

Nettavisen mener at bensinprisen er en bagatell for folk flest. Det det er større grunn til å hisse seg opp over verdens høyeste matvarepriser.

Hva mener du? Er du irritert på dyr bensin, eller er det en pølse i slaktetida for din familieøkonomi?