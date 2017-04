Nødvendig avklaring fra Venstre-leder Skei Grande

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Uklarheten som ble skapt av Venstre-leder Trine Skei Grande er nå avklart. Blir det borgerlig flertall etter valget, vil Venstre bidra til en borgerlig regjering.

Et intervju med Venstre-leder Trine Skei Grande før landsmøtet ble tolket slik at hun ville finne en sak å felle Høyre/Frp-regjeringen på, slik at den kunne erstattes av en Høyre/sentrum-regjering.

Senere er uttalelsene moderert, og landsmøtet står fast på at Venstre vil søke et borgerlig regjeringssamarbeid etter valget. Og det er lite overraskende at partiet heller vil ha en blågrønn regjering enn en blåblå regjering.

- Det må være en regjering som verdsetter mangfold, toleranse, åpenhet, og har respekt for annerledeshet. Det er et verdifellesskap vi i Venstre deler med Høyre og KrF, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i sin tale til landsmøtet.

- Jeg er veldig glad for at vi i denne salen er enige om at den beste politikken, den vil vi få med en ny, blågrønn regjering, sa Venstre-lederen.

Et enstemmig landsmøte vedtok følgende uttalelse: "Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget".

Valgresultatet vil avgjøre hvor realistisk dette er, men dersom Fremskrittspartiet fortsetter å falle - og Venstre/Krf blir større enn Frp - kan en slik drøm nærme seg virkelighet.

Blir det et borgerlig flertall, blir det en borgerlig regjering. Men statsminister Erna Solberg må regjere uten noen forpliktende samarbeidsavtale. Det får hun verken med Frp eller sentrumspartiene.

Statsminister Erna Solberg vil ha større muligheter for å navigere hvis hun kan søke støtte i enkeltsaker vekselsvis til høyre eller venstre, enn utelukkende til venstre.

På den annen side skal det mye til for at Jonas Gahr Støre får flertall med Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene. Heller ikke på venstresiden ligger det an til en samarbeidsavtale, og Gahr Støre kan fort få samme valg som Erna Solberg.

Basert på gjennomsittet av galluptall og de første landsmøtene er det sannsynlig at valget til høsten vil stå mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre som statsminstre uten et klart flertall bak seg i Stortinget.

Nettavisen mener at det er nødvendig for Venstre å stå fast på et borgerlig samarbeid. At partiet heller vil ha en Høyre/sentrum-regjering enn en Høyre/Frp-regjering er en selvfølge.

