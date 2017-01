Spray-direktør Sara Narvhus Oksdøl sier at netthandelen via Nettavisen ble doblet i 2016, og at starten på 2017 har omtrent dobbelt så mye handel som samme dager i fjor. Foto: Nettavisen

Nordmenn handler på nett for nærmere 20 milliarder

Nå handler tre av fire nordmenn varer på internett.