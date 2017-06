Norge betaler innvandrere for å holde barna sine unna

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Kontantstøtten er overmoden for avvikling. Ikke fordi den koster penger, men fordi den er ødeleggende for integrering av barn i det norske samfunnet.

Fra 1. august blir kontantstøtten økt fra 6.000 til 7.500 kroner i måneden - per barn. Pengene er skattefrie, og de betales til foreldre som ikke lar barna gå i barnehagen.

Foreldre får mer penger, desto mindre barnet går i barnehagen. Holdes de hjemme, blir det 7.500 kroner skattefritt - per barn.

Ny tall viser store forskjeller. Norske foreldre bruker sjeldent kontantstøtte, mens tre av fire barn med foreldre fra Marokko og Pakistan får pengestøtte i stedet for barnehageplass.

Brutalt sagt er ordningen laget slik at du får mer penger, desto mindre barnet går i barnehagen der det får norskopplæring og omgås andre barn. I fjor fikk rundt 15.000 foreldre utbetalt kontantstøtte.

Nesten tre av fire barn med foreldre fra Marokko og Pakistand går ikke i barnehagen når de er mellom 1 og 2 år, og foreldrene får kontantstøtte i stedet.

Kortsiktig er dette lønnsomt for det offentlige fordi man sparer penger på driftstilskudd til barnehagene. Langsiktig er det oppskrift på et økonomisk mareritt fordi massiv forskning viser at barnehage gir norskkunnskaper som hjelper barnet i - og gjennom - skolen.

Sånn sett er kontantstøtten en ordning som bidrar til at barn lykkes dårligere på skolen og dropper ut før de har fullført videregående. Skrekkscenariet er at det starter et livsløp på trygd, varig utenfor arbeidslivet.

I tillegg viser statistikken at kontantstøtten bidrar til å holde mødrene unna yrkeslivet. Også det er negativt for integrering.

Med åpne øyne bruker vi altså over 1,5 milliarder kroner i året på en ordning som åpenbart er negativ for integrering av innvandrere og barna deres. Brutalt sagt betaler Norge innvandrere for å holde barna unna barnehagen.

En ny trend er voldsom vekst i kontantstøtte til foreldre fra EU-land - eksempelvis Polen og Litauen. Der sier EØS-reglene at foreldrene kan dra tilbake til hjemlandet, og ta med seg barnet og kontantstøtten.

Tall fra NAV viser at eksporten av kontantstøtte har økt med nesten 50 prosent til godt over en milliard kroner i året på fire år. I fjor gikk 700 millioner kroner i kontantstøtte til Polen.

Til tross for alle negative følger økte regjeringen satsene til kontantstøtte i år. Ordningen var fornuftig så lenge det ikke var full barnehagedekning, men den bør opphøre når foreldre får tilbud om barnehageplass.

Nettavisen mener at kontantstøtten bør avvikles så raskt som mulig fordi den har skadelige bivirkninger. Å subsidiere innvandrere for å holde barna unna barnehagen er veldig negativt på lang sikt.

