Norge bruker stadig flere milliarder på statsstøtte

NETTAVISEN MENER: Norsk økonomi er preget av lysten til å bruke staten som et økonomisk støttehjul. Norge bruker mye mer på statsstøtte enn snittet i Europa.

Høyre og Fremskrittspartiet bygger på en politikk som vil ha mindre offentlig forbruk og lavere skatter slik at folk og bedrifter klarer seg selv.

Men i møtet med virkeligheten lider ideologien nederlag:

Norge økte statsstøtten til ulike formål med 3,4 milliarder i 2015.

Veksten fra år til år er på 17 prosent i lokal valuta.

Totalt brukte regjeringen 24,6 milliarder kroner på ulik statsstøtte.

Dette går frem av en fersk oversikt over de europeiske landene, gjort av kontrollorganet ESA. Tallene viser utviklingen fra 2009 til 2015 - altså seks år med rødgrønn regjering, og to år med borgerlig.

Norge ligger langt høyere enn gjennomsnittet i EU-landene, når vi ser på andelen av brutto nasjonalprodukt som brukes til statsstøtte. Siden Norge også har et høyt nasjoalprodukt per innbygger, så er hovedbildet at det finnes økonomiske «støttehjul» overalt i økonomien.

Det er viktig å merke seg at statsstøtte til landbruk og fiske ikke er med i disse tallene. Den tyngste kostnaden i Norge er likevel knyttet til distriktsstøtte. Over en tredjedel av all statsstøtte her i landet går til regional utvikling - skyhøyt over gjennomsnittet i Europa.

Inntrykket er at den norske staten bruker mye penger på å opprettholde bosetning i distriktene, men mindre på å skape nye arbeidsplasser og omstilling. Det har vi råd til på kort sikt, men ikke på lang sikt.

Nettavisen mener at målet over tid må være mindre offentlig støtte, og flere næringer og distrikter som klarer seg selv. Statistikken viser at både høyresiden og venstresiden er glade i å dele ut offentlige milliarder.

