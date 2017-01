Norge kan håpe på et godt økonomisk nyttår 2017

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: På slutten av fjoråret spredte det seg en myte om at 2016 var et elendig år. Økonomisk er det ikke sant. De aller fleste av oss hadde et relativt godt år, og kan se på optimistisk på nyåret.

Kun to prosent av norske arbeidstakere arbeider i petroleumsvirksomheten. Norge har relativt lav ledighet i forhold til de fleste andre land - og antallet helt ledige falt gjennom hele fjoråret.

Les mer hos NAV: Færre arbeidsledige i desember

Arbeidsledigheten sank mot slutten av fjoråret.

– Det går nå litt bedre i de fylkene som er rammet av nedgang i oljenæringen og vi venter at ledigheten samlet sett vil gå ned fra neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det så mørkt ut ved forrige årsskifte. Da var oljeprisen under 30 dollar per fat. Siden har den steget jevnt og trutt og nærmer seg nå 60 dollar fatet.

En annen stor eksportvare - laks - har hatt høye priser i hele 2016, og går inn i 2017 med historisk høye priser. Millionene regner inn over oppdrettsnæringen.

Lakseprisen er den høyeste i dette årtusenet.

For folk flest er boligpriser, rente og reallønnsutvikling det viktigste. I tillegg selvsagt til å beholde jobben, eller å komme seg inn i arbeidsmarkedet.

For alle med bolig har de siste årene vært eventyrlige, og det har gitt boligeierne store formueøkninger. I snitt steg boligprisene med åtte prosent i Norge i fjor. Hvis boligen din har 75 prosent gjeld, innebærer det at boligformuen din økte med over 30 prosent på ett år. Skattefritt, vel å merke.

Også for reallønnen var fjoråret bra for de aller fleste. Riktignok sank den noe som følge av fall i de høytlønte oljerelaterte næringene. Statistisk sentralbyrå spår «en positiv og svakt økende reallønnsvekst».

Og renta - en er fortsatt meget lav, selv om den har økt litt for bankutlån det siste halve året, og boliglån lå i fjor i snitt på 2,5 prosent. - En del banker har imidlertid i det siste varslet en litt høyere rente, og vi antar at renta som årsgjennomsnitt vil være 2,6 prosent i år og i de tre kommende årene, skriver Statistisk sentralbyrå.

Les mer: To års oljenedtur kan nærme seg slutten

Hva så med Oslo børs? Jo den avsluttet året med «all time high».

Hovedindeksen ved Oslo børs avsluttet fjoråret på 685 poeng - en tredobling siden finanskrisen i 2009.

Det aller meste ser altså bedre ut for Norge ved inngangen til 2017. Nå er ikke det noen garanti for at det virkelig vil bli et godt år. Raske endringer har skjedd før i økonomien, men det er like sannsynlig at oljeprisen vil fortsette oppover, som at den skal falle.

Nettavisen mener at 2016 var et utfordrende år utenrikspolitisk, men at det var et relativt godt år for norsk økonomi. Norge har all grunn til å håpe på at året vi når starter på blir bra.

Hvordan ser du på 2017? Tror du vi får et godt år for norsk økonomi, eller er du mer bekymret?