Norge må bidra med mer i flyktningenes naboland

NETTAVISEN MENER: Å flytte syriske flyktninger til Norge er ikke et mål i seg selv. Det viktigste er å bidra til å hjelpe flest mulig, og der kan Norge bidra mer enn vi gjør.

Nettavisen hadde i helgen et stort intervju med sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness, der han gjentar et godt forslag: - For hver krone man bruker på innvandrere, så bruker du to kroner i nærområdene.

Kjetil Rolsness: - Venstresiden har lenge vært et sørgelig skue og i forfall gjennom mange, mange år

Det mest ekstreme utsalget er i Sverige, der staten kompenserer kommunene med rundt 75 milliarder kroner i året til innvandring. Til sammenligning hadde ikke FNs høykommissær for flyktninger et budsjett på mer enn 30 milliarder kroner for å hjelpe verdens 65 millioner flyktninger.

Vi ser det samme bildet her i Norge:

Mottak og integrering av flyktninger vil koste hundrevis av milliarder.

I statsbudsjettet for 2017 bruker Norge 2,5 milliarder kroner til hjelp i Syria og nabolandene.

Hvis vi hadde fulgt Rolness sitt gode forslag, ville Norge økt bevilgningene til Syria og nærområdene betydelig. Slik planen nå er, vil Norge bidra med om lag 10 mrd. kroner i perioden 2016-1019 i Syria og nabolandene, går det frem av budsjettforslaget til Utenriksdepartementet.

Det er selvsagt mange penger, men lite i forhold til belastningen på de fattige nabolandene: - Jordan og Libanon opplever store utfordringer med å levere grunnleggende tjenester til sin egen befolkning å grunn av det store antallet syriske flyktninger, heter det i statsbudsjettet.

Krigen i Syria går nå inn i sitt syvende år, og rundt 11 millioner mennesker er tvunget på flukt, noe som gjør Syria-krisen til den største fluktkrisen i verden. Fem millioner har dratt til nabolandene og mange reiser mot Europa.

Det er en dårlig fremtidig løsning fordi mange kommer uten forutsetninger til å bli økonomisk og kulturelt integrert, og opplever at livet i Europa ikke er så enkelt.

At flyktningene helst vil tilbake til hjemlandet, er utelukkende positivt. Når krigen er over, vil Syria trenge arbeidskraft for å bygge opp landet igjen. I mellomtiden er det vår plikt å bidra til at nabolandene kan håndtere den humanitære katastrofen.

Det er et godt forslag å sammenligne kostnadene ved å ta imot noen få tusen flyktninger i Norge, med våre bidrag til nabolandene. Den ferske utredningen til Brochmann 2-utvalget viser at det er vanskelig og kostbart å integrere flyktninger i den norske økonomien.

I en tabell viser utvalget at ikke-integrerte flyktninger i snitt gir et nettobidrag til offentlige finanser på 258.000 kroner i året. Det illustrerer hvor mye mer effektivt det er å bidra økonomisk til nabolandene.

Denne grafikken viser bidra til offentlige netto utgifter per ny mannlig flyktning som ankommer som 25-åring i 2016.

Når politikerne diskuterer dette dilemmaet, så forstår alle at det er mer effektivt å hjelpe flyktningene i nærområdene. Men viljen til å prioritere mangler. Venstresiden kan med rette angripe høyresiden for ikke å la pengene følge de gode ordene, mens høyresiden kan svare med at venstresiden ikke er rasjonelle.

Nettavisen mener at det er et godt forslag å knytte bevilgningen til Syrias nærområder med kostnadene vi har til flyktninger og integrasjon i Norge. Det vil tvinge politikerne til å bruke pengene der de hjelper flest.

Hva mener du? Er det fornuftig å sette av mer penger til å bidra til Syrias naboland og deres hjelp til flyktningene?