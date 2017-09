Norges Bank tror ikke på dramatisk renteøkning

Ledigheten vil fortsette å synke, men i det fjerne blinker en renteoppgang.

NETTAVISEN MENER: Som ventet holdt hovedstyret i Norges Bank renten stille på dagens møte. Men et år frem i tid venter sentralbanken at rentene vil stige litt.

Økonomene i Norges Bank tegner et optimistisk bilde for norsk økonomi i årene som kommer: Arbeidsledigheten vil synke og boligprisene vil øke igjen fra neste år.

På negativ side (for alle med gjeld) ligger en fremtidig renteøkning, men den blir lite dramatisk. Norges Bank tror at styringsrenten vil øke fra 0,5 til 0,7 prosent i 2019, og videre til 1,2 prosent i 2020.

Les mer: Pengepolitisk rapport

Dette betyr at de aller fleste vil få en fortsatt god privatøkonomi i årene som kommer. Lønningene vil øke 1,5 - 2,0 prosentpoeng mer enn prisstigningen, og med fortsatt lave renter betyr det økt kjøpekraft.

Norges Bank mener at det fortsatt er behov for en ekspansiv finanspolitikk, altså at finansminister Siv Jensen kan øke offentlig pengebruk. Det tror banken også at regjeringen vil gjøre, så spådommen er både økt offentlig etterspørsel og økt konsum i husholdningene.

Norges Bank tror oljeinvesteringene nå er forbi bunnen, og ser også andre lyspunkter: - Etter flere år med svak utvikling i norsk økonomi har veksten tatt seg opp. Lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til oppgangen, skriver hovedstyret.

Heller ikke renteøkningen blir dramatisk: - Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten, er vurderingen.

Nettavisen mener at nordmenn flest kan glede seg hvis Norges Bank får rett. Økt kjøpekraft, mindre arbeidsledighet og en fremtidig renteøkning som ikke blir særlig dramatisk.

Hva tror du? Er Norges Bank realistisk, eller tror du rentene stiger raskere og mer enn banken tror?

