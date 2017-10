Norsk toppfotball lever av å selge sine beste spillere

Før spillersalg ville toppklubbene gått med 60 millioner kroner i underskudd første halvår.

NETTAVISEN MENER: Inntektene øker stadig i de norske toppklubbene, men dessverre øker kostnadene enda mer. Dermed blir salg av gode spillere det som redder regnskapene.

Inntektene i Eliteserien og Obos-ligaen har økt til et rekordnivå. Fra 2015 har inntektene første halvår steget fra 758,3 til 809,6 millioner kroner. Det er bra, og viser en kommersiell interesse for fotballens øverste nivå.

Dessverre har driftskostnadene økt enda sterkere i samme periode - med rundt 75 millioner kroner - til 869,8 millioner kroner

Alle som kan regne forstår at det betyr et kraftig underskudd på driften før spillersalg og andre ekstraordinære poster. Klubbene gjorde opp første halvår med 59,2 millioner kroner i driftsunderskudd.

Spillersalg bidro likevel til en positiv bunnlinje, slik at de aller fleste klubbene slipper rødt lys på økonomien.

RØDT LYS FOR VIKING: Årets sesong er blytung for Viking, og klubben er den eneste med rødfarge hos Norges Fotballforbund.

Dette gjelder vel å merke bare klubbene på herresiden.

I Toppserien for kvinner har driften gått med pluss også i år.

Her kan du lese selv: Klubblisens 2017

Fotballpresident Terje Svendsen holder opp en advarende pekefinger, selv om han mener at oppfølgingen av klubbøkonomien gir resultater: - Samtidig er det viktig at klubbene fortsatt har fokus på balansen mellom driftsinntekter og driftskostnader, siden inntekter i form av forventede spillersalg alltid vil innebære en viss risiko. Tæring etter næring fortsetter å være det viktigste når man tar beslutninger som klubbleder, sier han.

SOLGT I JANUAR: Rosenborg solgte sin storscorer Christian Gytkjær for 20 millioner kroner i januar i år.

Den ordinære driften av norsk fotball handler altså ikke lenger bare om fjernsynsrettigheter, billettsalg, sponsorer og spillerlønninger. Tallene viser at klubbene har gjort seg avhengige av å utvikle og selge talenter.

- Derfor håper vi at klubbene bruker midlene de tjener på spillersalg til å styrke sin spillerutvikling enda mer, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i Norges Fotballforbund.

Sportslig kan nok disse talentene utvikle seg bedre i utenlandske klubber, men for den innenlandske interessen er det negativt at profilene blir solgt ut av landet. Men det mest negative er at klubber med dårlig driftsøkonomi gjør seg avhengige av å selge unna fremtiden.

På klubbnivå er det bedring å spore. Nå er det bare rødt lys for nedtrykksfortapte Viking, og det er løfterikt at en klubb som nyopprykkede Kristiansund har grønt lys, og altså ikke har falt for fristelsen til å overbudsjettere i overmot.

På kvinnesiden er det bare rødt lys for Vålerenga, og inntrykket er at det jevnt over er god kontroll med inntekter og kostnader i Toppserien.

Sett med økonomiske briller, ligner norsk toppfotball på et u-land som selger råvarer og halvfabrikata til utlandet. Det er naturlig siden vi er et lite og perifert land i fotballsammenheng.

Første halvår var det i snitt 6.500 tilskuere per kamp - noe som er vesentlig lavere enn toppen på 10.500 for ti år siden. Men i samme periode har også fotballen blitt mye mer tilgjengelig på fjernsyn, og ligaen har blitt utvidet med to lag (noe som senker snittet).

Nettavisen mener at den økonomiske gjennomgåelsen viser at det økonomisk stort sett ser bra ut i norsk toppfotball, men at det er risikabelt å gjøre driften avhengig av engangsgevinster på spillersalg.

Hva mener du? Tror du at Norge er dømt til å selge de største talentene ut av landet, og er det i så fall en fordel eller en ulempe?

