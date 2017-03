Prester som ikke går til Kirken koster millioner

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Etter å ha vært prester i en årrekke nekter fem prester å bli ansatt i den utskilte Den norske kirke. Nå kan de heve full lønn uten å gjøre noe til de blir 70 år.

Ved nyttår fikk den norske staten fem embetsmenn som ikke har noen arbeidsoppgaver, men likevel rett til å beholde full lønn og pensjonsrettigheter til de fyller 70 år.

Det dreier seg om disse fem personene:

Prost Anne Hilde Laland

Prost Morten Fleischer

Prost Martin Kildal

Sokneprest Øyvind Heglum Ingvaldsen

Sokneprest Bernt Venæs



Ved utskillelsen gjorde staten hva de kunne for at alle ansatte skulle velge å være med over til Den norske kirke. Men embedsmenn har en lovfestet rett til å velge å fastholde sitt arbeidsforhold i staten.

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet.

- De fem som har valgt å gjøre det, beholder rettigheter og plikter som følger av det å være embetsmann. Det innebærer blant annet at de opprettholder lønn og pensjonsopptjening, opplyser kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet.

- Staten har ikke plikt til å fylle stillingen med innhold, men disse embetsmennene skal stå disponible for staten i den tiden de skulle ha utført sine embetsplikter som prest, opplyser hun.

Hvor enkelt det blir, vil tiden vise. Grunnloven setter grenser for hvilke arbeidsoppgaver staten kan pålegge embetsmennene, og reformen innebærer at prestetjenesten er ført ut av staten.

Kort sagt har skattebetalerne fått fem prester på lønningslisten i staten. De kan forlange å stå i stillingen, men kan nekte å gjøre hva som helst. Og staten trenger dem ikke.

Hvis prestene velger å stå i stillingen til de blir 70 år, kan det koste staten over 25 millioner kroner.

Rett før nyttår ble det avholdt avskjedsgudstjeneste for prost Anne Hilde Laland i Grorud Kirke.

Vårt Land har intervjuet prestene som nektet å bli med over til Den norske kirke, og her er begrunnelsene de har oppgitt:

Anne Hilde Laland var inntil nyttår prost i Østre Aker-Groruddalen.

Anne Hilde Laland «har kjøpt pensjonistbolig et annet sted enn der jeg arbeider», og har ikke råd til å annet enn en liten hybel.

Tidligere prost Martin Kildal i Indre Helgeland er «urolig for utviklingen i Den norske kirke».

Tidligere sokneprest Bernt Venås

Mens tidligere sokneprest Bernt Venås i Surnadal synes at «28 år i samme stilling er lenge». Samme Venås er for øvrig aktiv Senterparti-politiker og tidligere ordførerkandidat for partiet.

Tidligere sokneprest Øyvind Ingvaldsen i Sortland gikk på prekestolen for siste gang 2. juledag, og sier at «staten har kvittet seg med sitt kirkevesen og har dermed ikke så mye de kan putte meg inn i».

Vesterålens avis spør følgende: - Får du ikke dårlig samvittighet av å få full lønn fra staten uten å jobbe?

Den avgåtte presten svarer: - Nei, jeg har ikke dårlig samvittighet for det. Dette er statens ordning ved endringer i embetsverket. Vi er ikke mange dette gjelder for, totalt bare seks stykker, og bare to av oss er sogneprester.

Tidligere prost Morten Fleischer i Skien har vært leder i Presteforeningen og to ganger kandidat til å bli biskop.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at den tidligere lederen av Presteforeningen, og to ganger kandidat som biskop, Morten Fleischer i Skien, heller vil være embetsmann uten oppgaver enn prest. - Begrunnelsen blir privat, var hans korte kommentar til Vårt Land.

Årsaken til at de fem prestene kan få full lønn og pensjon uten å gjøre noen ting ligger i grunnlovens stillingsvern for embedsmenn.

Loven sier om embetsmenn at de «må ikke avsettes uten etterdom og heller ikke forflyttes mot sin vilje».

Dette var historisk viktig for å beskytte embetsmennene mot vilkårlig maktbruk fra kongen, men er i dag en helt forhistorisk paragraf.

I dag må alle private virksomheter vokte sine kostnader. Oppsigelser er en del av manges arbeidshverdag. Likevel betaler folk skatt i tillit til at pengene forvaltes fornuftig.

I en slik situasjon blir det provoserende at fem prester med loven i hånd kan forlange å stå som embetsmenn uten arbeidsoppgaver til de blir 70 år.

Nettavisen mener at embetsmenns stillingsvern er forhistorisk, og at Stortinget bør fjerne loven som nå koster staten inntil 25 millioner kroner for fem tidligere prester.

