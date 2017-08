Privatbiler er mye bedre enn sitt elendige rykte

Utslippene fra norske privatbiler har sunket drastisk, og norsk trafikk er tryggest i verden.

NETTAVISEN MENER: Private biler er bedre enn sitt rykte. Nye tall viser at bilene bare står for en brøkdel av utslipp av svevestøv, og utslipp av bly er så godt som fjernet.

Den utskjelte privatbilismen er mye bedre enn sitt dårlige rykte. Både ulykker og utslipp er kraftig forbedret de siste tiårene, viser ny statistikk.

Les mer: Luftforurensning fra samferdsel

I juli i år omkom ni personer i trafikken. Det er det laveste tallet på en årrekke, og så sent som i 2010 var det 26 trafikkdrepte samme måned. Det betyr at veitrafikken ligger langt foran målet om å redusere antallet drepte til under 100 i året i 2024.

FÆRRE DØR I TRAFIKKEN: Den blå linjen viser at vi til nå ligger an til 109 drepte i trafikken i 2017 - det laveste tallet siden 1947,

Så er selvsagt selv 100 trafikkdrepte i året et høyt tall, med mange tragedier gjemt i statistikken.

Men i de verste årene døde over 500 mennersker årlig i trafikken, og så sent som i år 2000 lå tallet på over 300.

Siden 1970 er veitrafikken tredoblet, mens antallet dødsulykker er nede på en femtedel. Trafikken var altså 15 ganger farligere før tryggere biler, bedre førere (trafikkopplæring, holdningskampanjer) og sikrere veier fikk tallene til å synke.

MYE BEDRE STATISTIKK: I 1970 døde 560 mennesker i trafikken, mens tallet nå er under en femtedel.

Risikoen for å bli drept eller hardt skadet i trafikken i Norge er blant de minste i verden, og lavest i Norden.

Nå viser det seg også at biltrafikken har redusert utslippene radikalt. Blyfri bensin har fjernet 99 prosent av blyutslippene siden 1999, og svevestøvutslippene er redusert med over 40 prosent på samme tid.

Også for utslipp av klimagasser er det bedring, spesielt per kjørte kilometer. Vi får flere biler - og det kjøres mer - men de totale utslippene har sunket de siste årene.

Les også: Klimagassutslipp fra samferdsel

I tillegg innbringer privatbilene store inntekter til statskassen. Ifølge Statistisk sentralbyrå ligger avgiftene på drivstoff og motorvogner på 45-50 milliarder kroner i året. I tillegg kommer minst ti milliarder kroner i året i bompenger for nye veiprosjekter.

Som fremkomstmiddel har bilen store fordeler fordi den er fleksibel og kan kjøre nøyaktig hvor man ønsker, når man vil. Dessuten bidrar nullutslippsbiler og moderne biler med lave utslipp til at miljøregnestykket blir bedre og bedre.

På den annen side er selvsagt både sykling og kollektivtransport bedre for samfunnet og folkehelsen totalt sett. Derfor er det forståelig med motstand mot privatbilisme, men det bør ikke overskygge de store fremskrittene som har skjedd de siste årene.

Nettavisen mener at tallene viser en kraftig bedring for privatbilismen. Det viktigste bør ikke være å bekjempe bilene, men å sørge for at ulempene ved ulykker og forurensning synker.

Hva mener du? Er privatbilene bedre enn sitt rykte, eller fortjener de et negativt stempel på grunn av ulykker og utslipp?