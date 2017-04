ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Alle veier fører til Oslo, og en hovedstad kan ikke oppføre seg som en landsby. Oslo kan ikke hindre et nasjonalt prosjekt som E18 fra svenskegrensen til Kristiansand.

Nasjonal Transportplan slår fast at E18 skal ferdigstilles mot øst og vest. - Nå ser vi konturene av en ferdig moderne E18 fra svenskegrensen til Kristiansand, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Når alle riksveiprosjektene er ferdig, vil det være fire felts motovervei mellom Oslo og Kristiansand, og helt møtefri vei til Sverige.

Det rødgrønne byrådet, og spesielt Miljøpartiet De Grønne (MDG), i Oslo har ønsket å redusere E18 til en bymessig gate når veien kommer til bygrensen, og hindre utbyggingen videre mot Asker.

Samferdselsministeren vil skjære igjennom og fortsette å bygge hele E18 Vestkorridoren, som er navnet på hovedveien fra Oslo til Asker. Det er stikk i strid med de rødgrønnes ønske om å trenere utbyggingen og ha omkamper på hver nye veistrekning.

- For å skjerme naboer og holde kostnadene nede ønsker Regjeringen derfor å få på plass neste etappe, Strand - Ramstadsletta, uten unødig opphold, sier Solvik-Olsen.

Nå er det satt av 5,6 milliarder kroner til E18 Vestkorridoren mellom Lysaker (grensen til Oslo) og Drengsrud i Asker. Det er på høy tid. Daglig kjører 80-90.000 kjøretøy på den overbelastede veien, noe som gir store forsinkelser særlig i morgenrushet.

Slik er planene for Oslo-regionen.

Ny E18 vil gå i tunnel under Høvik og Sandvika, slik at Sandvika kan utvikles som et hyggelig bomiljø og åpnes mot sjøen. I tillegg blir det bussvei og sykkelekspressvei hele strekningen.

- Dagens E18 ligger som en barriere gjennom kommunen. Lokalmiljøet er preget av støy og lokal forurensning, heter det i stortingsmeldingen.

E18 Lysaker - Strand vil koste 9,1 milliarder kroner

E18 Strand - Slependen vil koste 12,5 milliarder kroner



Trolig er det flertall på Stortinget for å bygge ut E18, men problemet med Oslo vil bestå. Det rødgrønne byrådet mener at den nasjonale hovedveien skal bli en bygate på grensen til Oslo (Lysaker), og dermed lage en propp i det store prosjektet.

Det er forståelig og fornuftig at Oslo vil ha mest mulig av pendlingen over på kollektivtransport, men det er bakstreversk å stå steilt på en politikk om å snevre inn den viktige hovedveien fra Sverige til Kristiansand. En fornuftig gjennomfart i Oslo vil presse seg frem, før eller senere.

Hvis bilister og nyttetrafikk blir stående og stange på Oslo-grensen, så ligger ansvaret hos det rødgrønne byrådet i Oslo.

Nettavisen mener at Oslo må ta initiativ til en robust gjennomfart på E18 i Oslo. Å lage en propp i en av landets viktigste hovedveier er verken en varig eller fornuftig politikk.

Hva mener du? Støtter du det rødgrønne byrådets ønske om å strupe biltrafikken inn til Oslo, eller ønsket om å fjerne køene på E18?