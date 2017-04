Rumenere topper listen av tvangsutsendte kriminelle

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: I to år har NRK kartlagt et kriminelt miljø av rumenere i Bergen. NRK Brennpunkt viser en helt annen virkelighet enn vi til nå har visst om.

Fjernsynsreportasjen er et sterkt dokument som viser hvordan mannlige bakmenn styrer en virksomhet med narkotika og prostitusjon. Ifølge reportasjen kontrollerer rumenerne nå all gateprostitusjon i Bergen.

En avhopper lever i skjul på hemmelig adresse, og gir uttrykk for at nettverket er så stort at hun ikke føler seg trygg i noen europeisk by.

Ferske tall viser at rumenere er på topp blant kriminelle som blir tvangsutsendt fra Norge.

I kveld viser NRK dokumentaren Lykkelandet - resultatet av et nesten to årig journalistisk prosjekt for å kartlegge miljøet. Programmet er også tilgjengelig på nett-tv.

Da reporterne ble møtt med løgner eller taushet, valgte man å kartlegge og spane på miljøet.

Nettverket i Bergen teller 140 personer, med bakmenn, håndlangere, prostituerte og tiggere.

Området nettverket kommer fra er preget av nye, store eneboliger.

Bilder av enorme pengebunker på Facebook forteller om en svært lønnsom virksomhet.

NRKs undersøkelser viser et helt annet bilde enn en intervjuundersøkelse forskningsstiftelsen FAFO gjorde blant 1.269 rumenere på gata i Norden.

Bildet blir altså et helt annet når NRKs reportere bruker skjult kamera og spaning for å undersøke dypere. Og det bekrefter politiets oppfarning: - Det er vårt inntrykk at ingen av de rumenske prostituerte er her uten at de er styrt av en hallik. Dette er organisert, sier leder for påtaleseksjonen, Gunnar Fløystad, til NRK Brennpunkt.

Nettavisen har tidligere omtalt pengestrømmene som kartlegges gjennom Valutaregisteret, der det har vært sterk økning i overføringer til Romania. Rundt 15 millioner kroner i måneden har ført Romania mot toppen av land det sendes penger til.

I fjor ble det uttransportert 8.078 mennesker fra Norge, og av dem var 2.268 straffede. Romania var et av landene flest ble tvangsreturnert til.

- Av de straffede som har blitt uttransportert så langt i 2017 hadde flest statsborgerskap fra Romania (24 %), Polen (15 %) og Litauen (11 %), viser den ferske statistikken fra Politiets utlendingsenhet.

Tallene viser at det uttransporteres mange kriminelle rumenere fra Norge, og det er bra at NRK nå går dypere inn i problemet - ikke minst fordi NRK tidligere har vært kritisert for å tildekke kriminalitet i dette miljøet i den såkalte romkvinnesaken.

NRK Brennpunkts avsløringer viser hvor farlig det er å lukke øynene i en velment tro på at det er best å fornekte virkeligheten. Når bakmenn skryter på Facebook med store pengebunker og snakker om tyverier og prostitusjon, så er det alarmerende.

NRKs reportere har også kartlagt omfattende prostitusjon midt i Bergen sentrum knyttet til det samme miljøet.

Nettavisen mener at å lukke øynene hjelper bakmennene, og bidrar bare til å knytte tiggere og prostitituerte tettere sammen med nettverket. Derfor er NRK Brennpunks avsløringer viktige.

