Rystende avsløringer av Russlands VM-metoder

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Kampen om store internasjonale mesterskap handler om hundrevis av milliarder norske kroner. FIFA er ikke i nærheten av å ha kontroll på metodene enkelte søkerland er villige til å bruke.

Nettavisen og danske Ekstra Bladet har i fellesskap rullet opp hvordan Russland og Qatar sikret seg fotball-VM i 2018 og 2022.

Det er ikke noe pent syn, og du kan lese alle avsløringene her: VM-kuppet

Både sveitsisk politi og amerikanske FBI er med på opprullingen av systemet av korrupsjon innad i FIFA. Razziaen resulterte i arrestasjoner, siktelser eller domfellelser av over 40 personer med tilknytning til FIFA - deriblant to av FIFAs visepresidenter.

Men avsløringene har ennå ikke fått noen følger for Russland eller Qatar. Foreløpig tyder alt på at mesterskapene vil gå som planlagt, uansett hvilke metoder som ble brukt.

Det er ingen tvil om at England, som ble vurdert som beste søkerland, ble manøvrert ut over sidelinjen. Artikkelserien viser også hvordan Australia ble offer for dobbeltspill og vraket. Det er pengene som råder i det skitne spillet mellom søkerlandene, innleide konsulenter og FIFAs avgjørende organer.

Flere rapporter er helt eller delvis lekket og offentlig kjent. De viser dessverre uten tvil at Norge er med i en organisasjon som har vært ridd av ulovligheter i en årrekke.

FIFAs egen etikkleder utarbeidet en knusende rapport (Garcia-rapporten), som ble lagt i en skuff og forsøkt hemmligholdt i tre år. Men dagen etter at tyske Bild offentliggjorde at de hadde rapporten og ville offentliggjøre den, la FIFA kortene på bordet.

Også dette etterlater et inntrykk av en organisasjon uten handlekraft til å rydde opp i egne problemer.

En beslektet rapport om omfattende og systematisk dopingbruk avslører hvordan den russiske staten finansierte et gjennomført dopingbruk foran OL i Sotsji. McLaren-rapporten ble lagt frem for WADA, og viser at det russiske sportsministeriet styrte dopingbruken.

Det etterlatte inntrykket er at Russland er villig til å bruke alle midler for å sikre seg internasjonale mesterskap, og deretter drive med organisert juks for å vinne gullmedaljer. Rapportene viser at Russland fikk stryk av inspektørene som gransket VM-søknadene - men altså likevel vant avstemningen.

Nettavisen mener at det er dypt problematisk at det norske fotballforbundet deltar i en organisasjon som er gjennomsyret av korrupsjon og skitne midler - og at det neppe får følger for fotball-VM i 2018 og 2022.



Hva mener du? Gjør avsløringene inntrykk på deg eller bryr du deg ikke?