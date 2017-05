Siv Jensen: Ap-regjering fører til mer innvandring

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Fremskrittspartiet har blitt et styringsparti, som kan være fornøyd med egne statsråder og deltakelse i regjeringen. Men det gjør det vanskeligere å kapre misfornøyde velgere.

I dag møtes Fremskrittspartiet til landsmøte, og på partilederens skryteliste står «lavere skatt, strengere innvandringspolitikk, mer asfalt og bedre eldreomsorg».

Partilederen peker ut Arbeiderpartiet som hovedfiende, og hevder at en ny regjering vil føre til en mykere innvandringspolitikk og dermed høyere innvandring i årene som kommer.

På gjennomsnittet av meningsmålingene i april har Fremskrittspartiet 12,8 prosent, mot 16,3 prosent ved valget i 2013. I så fall mister partiet fem av partiets 29 representanter på Stortinget.

Rundt 100.000 av 464.000 partiets velgere i 2013 har forsvunnet. Partiet må opp et par prosentpoeng i løpet av valgkampen for å beholde de fleste mandatene. Det er fortsatt mulig. Sånn sett har Fremskrittspartiet klart seg rimelig bra også på gallupene etter omvandlingen fra protestparti til styringsparti.

Fremskrittspartiet har slitt på gallupene, men det har også Arbeiderpartiet.

Hovedinntrykket fra gallupene er at Senterpartiet har overtatt som det populistiske protestpartiet, og at partiet har tatt velgere fra mange partier.

Nettstedet Pollofpolls ser på gjennomsnittet av galluper, og har vurdert muligheten for at statsminister Erna Solberg og de fire borgerlige partiene kan vinne valget. Konklusjonen er at det er mulig dersom den blågrønne alliansen klarer den samme veksten som de rødgrønne regjeringspartiene i 2009 og 2013.

- En av årsakene til at regjeringspartier som regel vokser fra første halvår til stortingsvalg er at regjeringspartiet på dette tidspunktet normalt har flere gjerdesittere en opposisjonen, og dermed et større potensial for å mobilisere (som også i år), konkluderer Pollofpolls, og skriver at valgnatten kan «bli en neglebiter».

I så fall må både Venstre og Kristelig Folkeparti over sperregrensen, samtidig som Fremskrittspartiet klatrer et par poeng. Det er bakteppet for Frps landsmøte og inngangen til valgkampen.

Partileder Siv Jensen vektlegger hva partiet har fått til i regjering, og ser Arbeiderpartiet som Frps hovedmotstander, og mener at innvandring er en av hovedsakene som skiller de to partiene.

- Med en ny regjering vil innvandringspolitikken liberaliseres og mykes opp. Det mener jeg vil være svært uheldig. Det er helt avgjørende for en ansvarlig innvandringspolitikk at Frp har en hånd på rattet, sier hun.

Nettavisen mener at Fremskrittspartiet stort sett har maktet omvandlingen fra et protestparti til et ansvarlig regjeringsparti. Men nå starter valgkampen, og da er innvandring partiets beste kort.

