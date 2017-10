Skadelig å doble skatten på elbiler som firmabil

Finansminister Siv Jensen vil gjøre det dobbelt så dyrt å ha elbil som firmabil. Det er et svært uheldig signal.

NETTAVISEN MENER: Regjeringen foreslår å doble skatten på firmabiler, men bare på elbiler. Det er et dårlig forslag som trolig blir stanset i Stortinget, men som allerede har gitt skadevirkninger.

Et klart flertall på Stortinget mener at utslippsfrie elbiler er mer miljøvennlige enn bensin- og dieselbiler. For å påskynde overgangen har man vedtatt avgiftslettelser, kjøring i kollektivfelt og gratis parkering.

Politikken virker, men fortsatt kjøper det store flertallet av folk bensin og diesel. Bare 9,3 prosent av firmabilene var elbiler i 2016, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Det er altså ingenting som tyder på at elbilfordelene er så gunstige at folk går mann av huse for å kjøpe elbil. Hvis man ønsker å stimulere flere bilkjøpere til å velge elbil, er det hull i hodet å avvikle de gunstige ordningene nå.

DYRERE SOM FIRMABIL: Regjeringen foreslår nå å doble skatteregningen på å ha e-Golf som firmabil. Fra nyttår blir det 20.000 kronere i dyrere, står det i statsbudsjettet.

I statsbudsjettet skriver regjeringen: «Fordelsskatten på en gjennomsnittlig elfirmabil (for eksempel e-Golf) vil øke med om lag 20.000 kroner. Brukeren av en kostbar firmabil (eksempelvis Tesla S) får økt skatten med om lag 40.000 kroner, avhengig av modell».

Forslaget innebærer at staten vil hente inn 210 millioner kroner mer i skatt. Dersom det blir vedtatt, betyr det flere bensin- og dieselbiler - og færre elbiler. At elfirmabil gir lavere skatt, har vært ordningen siden 2009.

Fortsatt er elbiler dyrere enn tilsvarende bensinbiler med samme standard og komfort. I tillegg har levealderen vært kortere på batteriene og bilene har hatt begrenset rekkevidde. Derfor har kjøperne trengt en dytt i form av avgiftslettelser og andre fordeler for å velge elbil.

Det interessante med bilmarkedet er at både fabrikantene og kjøperne lytter til signaler og endrer adferd som følge av økonomiske gulrøtter. Nye biler får i snitt stadig lavere CO2-utslipp, og dieselandelen stuper fordi man frykter nye begrensninger på kjøringen.

I september var nær 30 prosent av de nye personbilene nullutslippsbiler. - At så mange nybilkjøpere velger elbil viser at bilkjøperne både har blitt mer miljøbevisste, men også at mange frykter at det vil bli enda flere restriksjoner for fossildrevne biler i tiden fremover, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Men fortsatt er det langt igjen, og nettopp firmabiler kunne vært inngangen til elbil for mange kjøpere. Normalt er slike biler leaset, og rekkevidden trenger ofte ikke være så lang. Når 90 prosent av firmabilene er utslippsbiler, er det et bevis på at halv skatt ikke er fristende nok for mange av kjøperne.

Med Venstre og Kristelig Folkeparti på vippen er det godt håp om at elbilfordelene overlever i Stortinget. Men det er også viktig å være langsiktige. Bilkjøpere tør ikke gamle på politiske værhaner, men trenger garantier for at politikken ligger fast noen år fremover.

Akkurat nå teller mange firmabilkjøpere på knappene og lurer på om de skal kjøpe elbil. Den usikkerheten regjeringen nå har skapt, fører til at det er lettere å velge bensin- eller dieselbil for sikkerhets skyld.

Nettavisen mener at forslaget om å doble skatten på elbil som firmabil er svakt gjennomtenkt og et dårlig signal. Bilkjøperne trenger politikere som ikke snur seg etter vinden ustanselig.

Hva ville du valgt akkurat nå hvis du får firmabil? Elbil eller bensin/diesel-bil?

