Skam og Julie Andem er årets navn i Nettavisen

NETTAVISEN MENER: Ingen har skapt større debatt enn Skam i året som gikk. Serien har gitt ungdom selvtillit og foreldre et innblikk i konflikter og utfordringer for mennesker som nesten er voksne.

Skam er en multimediaserie som går på fjernsyn og internett, og som handler om livet blant elever på Hartvig Nissens Videregående skole i Oslo. Serien er nyskapende ved å kombinere raske nett-oppdateringer med lengre episoder som klippes sammen en gang i uken.



Men den viktigste årsaken til at Nettavisen utnevner serien og kvinnen bak - Julie Andem (34) - til årets navn er hvilken betydning den har hatt som påvirker av ungdoms selvfølelse.



Nettavisen utnevner årets navn etter en vurdering internt i redaksjonen. Kriteriet er enkelt:

Nettavisens kårer årets navn ut fra en vurdering av hvem som har påvirket Norge mest i året som gikk, og som kan komme til å påvirke landet vårt varig.

Årets pris går altså til Julie Andem på vegne av Skam-kollektivet.

Da Julie Andem og Skam-kollektivet begynte å arbeide med serien, brukte de en metode kalt NABC (Needs Approach Benefit Competition). Forenklet sagt går den ut på å kartlegge hvilke behov publikum i målgruppen har, og hva de vil ha mest nytte av å se.

Temaene har variert fra vennskap - og det å miste dem, etnisitet og kjærlighet, til homofili, seksuelle overgrep, kjønnsroller og psykiske problemer. Hele tiden underholdende og spennende, og hele tiden på den unge målgruppens premisser.

Seriens omgang med homofil forelskelse i siste sesong, har gitt serien gjenklang og fans langt utover Norges grenser.

Resultatet er en fjernsynsserie som har skapt engasjement, diskusjon og bevissthet. For dette har serien blant annet fått tre Gullruten-priser for beste nye programserie, beste TV-drama og årets nyskapning.

Hvis du ikke har hørt om Julie Andem, så er det ikke så rart. Skams strategi har vært å la serien snakke for seg selv. Skuespillerne gir ikke hyppige intervjuer, det gjør heller ikke regissøren.

Men da Skam nylig ble solgt til USA gjorde hun et unntak for New York Times. I et intervju med avisen sier hun at hun reiste rundt i Norge i et halvt år og intervjuet ungdommer om livene deres.

- Vi fant et grunnleggende behov, sier hun.

- Dagens tenåringer er under et stort press fra alle. Et press for å være perfekt, et press for å utrette ting. Vi ønsket å lage et show for å ta bort presset.

For Nettavisens jury er det ingen tvil om at Skam er årets kulturelle fenomen i Norge - et fenomen som har spredt seg til Skandinavia og nå altså til USA og Canada.

Skam har påvirket ungdommers selvbilde og gjort tidligere skambelagte temaer håndterbare og løsbare. Det har åpenbart påvirket manges liv - og satt spor etter seg i norsk offentlig bevissthet.

Nettavisen mener at Julie Andem og Skam er årets navn, og at ingen andre har påvirket det norske samfunnet så mye som henne i 2016. Derfor får hun prisen.

