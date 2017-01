Skremmende utvikling gjør unge menn uføre

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Køen av unge uføre menn er et stort samfunnsproblem. Mange av dem vil aldri komme seg inn i arbeidslivet, og vil få et liv med dårlig økonomi, helseproblemer og tidlig død.

Det er all grunn til å svartmale, for gradvis har vi fått et nytt stort samfunnsproblem som sjeldent kommer til overflaten: I år vil vi passere 14.000 unge uføre - snart dobbelt så mange som for ti år siden.

Antallet unge uføre bare øker og øker. I motsetning til resten av befolkningen er det menn som er mest utsatt i denne gruppen.

At det er en del unge uføre er naturlig, siden tallene omfatter dem som går inn i voksenlivet med medfødte fysiske eller psykiske skader som gjør at de har liten eller ingen arbeidsevne.

Men det er ikke her veksten er. Hos NAV er statusen for fire av ti unge uføre at de har en «uoppgitt» tilknytning til arbeidslivet. Det betyr at de hverken har vært sykmeldt eller registrert arbeidsledig.

Les mer hos NAV: Uføretrygd september 2016

Ulike psykiske lidelser er diagnosen for rundt 60 prosent av folk som blir uføre under 30 år. En av årsakene er at det har blitt lettere å få en slik diagnose - en annen er at arbeidslivet i større grad enn før skyver ut slike personer.

- Det er neppe tvil om at flere unge får en diagnose i dag enn for 20 år siden - for sammenlignbare tilstander, skriver Institutt for samfunnsforskning i en analyse.

Med andre ord: Mange var like plaget før, men uten å bli uføre.

- Flere unge enn før blir psysisk syke. Det kan neppe forklare mye av den sterke økningen i uføreytelser. Sammenhengen mellom narkotikabruk, alvorlige psykiske sykdommer og uføreytelser bør imidlertid undersøkes nærmere, skriver forskerne.

Ser vi kun på nye uføre unge menn under 40 år, er hele 67,1 prosent av dem uføretrygdet for psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

Diagnosen for nesten syv av ti menn under 40 år som ble uføre i 2013, var psykiske lidelser.

Det store spørsmålet er hvorfor så mange unge menn får psykiske problemer. Et delsvar er at mange av dem dropper ut av videregående skole og går ut i et arbeidsliv uten bruk for ufaglærte.

Av 48.000 elevere som begynte på videregående skole i 2010, sluttet 9.800 underveis. 6.000 av dem var gutter.

Nesten alle som har gode karakterer på ungdomsskolen, fullfører. Mens de svakeste elevene gir opp. - Mange slutter fordi de blir satt til å strekke seg etter det uoppnåelige, sier forsker Eirfred Markussen ved forskningsinstituttet NIFU til Aftenposten.

Den brutale virkeligheten er at mange unge menn sliter med å skaffe seg kompetanse samfunnet trenger. Hvis de samtidig føler seg avvist og mislykket, er det en farlig miks. Folkehelseinstituttets dødsårsakregister viser at rundt 600 mennesker årlig tar sitt eget liv. En spesielt utsatt gruppe er unge menn.

Unge menn er en risikogruppe for selvmord.

Mange studier viser at et problem sjeldent kommer alene, men at folk som faller ut av arbeidsmarkedet også får dårlig økonomi, svak helse og kortere levealder.

Av folk som trengte sosialhjelp i 2009, var åtte av ti fortsatt på sosialhjelp fem år senere. Det generelle bildet er at disse gruppene er mest avhengige av sosialhjelp, skriver Statistisk sentralbyrå:

Menn

Aldersgruppen 35-44 år

Personer med bare grunnskole

Innvandrere fra Asia, Afrika etc.



Hvis vi ikke klarer å bryte utviklngen med stadig flere unge menn «utenfor», vil Norge få store økonomiske og sosiale problemer i mange tiår.

Nettavisen mener at utviklingen med unge uføre menn er skremmende. Det viktigste virkemiddelet er trolig å få flere av dem til å fullføre videregående skole og høyere utdannelse til yrkeslivet.

Hva mener du? Er dette en samfunnsutvikling vi kan snu, eller er det urealistisk?