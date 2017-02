Små skattesnytere gir opp - storhaiene slipper unna

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Milliarder av kroner i skjulte formuer blir oppgitt til skattemyndighetene. Sveits er ikke lenger noe trygt sted å gjemme unna millionformuer.

Skattedirektoratets ordning med såkalt frivillig retting har gitt 1,5 milliarder kroner i økt skatt til den norske statskassen de siste ti årene.

- Det er flere som kommer til oss for å gjøre opp for seg. Avsløringene av Panama Papers og Bahamas Leaks samt informasjon om at finansiell informasjon i økende grad utveksles mellom skattemyndigheter ser ut til å påvirke folk til å handle rett, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Det er mange ulike grunner til at folk har skjulte formuer i utlandet. Penger kan være arvet eller opptjent på lovlig vis under utlandsopphold, men det er også bevisste skatteunndragelser.

Så lenge du selv legger kortene på bordet overfor Skatteetaten slipper du straff og tilleggsskatt, men får skatt og renter beregnet for opptil ti år tilbake.

I fjor ble det opprettet 515 nye saker under ordningen, og det ble utskrevet skatt for 13,7 milliarder kroner i formue og 363 millioner kroner i inntekter.

Gjennom ti år er 64,5 milliarder kroner unndratt fra formueskatt, og 2,4 milliarder kroner unndratt fra inntektsskatt.

Det er vel å merke ikke snakk om nær 14 milliarder kroner i hjemflagget formue. Skatteetaten legger sammen det som ikke er beskattet år for år, så 13,7 milliarder er det akkumulerte tallet (kan altså være ti år på rad hvor 1,37 milliarder kroner i formue er unndratt beskatning).

Skattene for formueskatt er så lave at det er de skjulte inntektene som innbringer mest. Uansett er det snakk om store tall, og 1,5 milliarder kroner i økt skatt gir et solid bidrag til statskassen.

På nær 2.000 saker er det snakk om 2.417 millioner kroner i inntekter, eller drøyt en million kroner per sak. Siden det er akkumulerte tall er det vanskelig å si hvor store utlandsformuer som er bragt frem i lyset, men det ligger trolig på 10-20 millioner kroner i snitt.

Mye penger for en vanlig lønnsmottaker, men småbeløp i den store sammenheng. Det er altså småfiskene som gir opp, mens de store skattehaiene fortsetter som før.

Selv om den frivillige rettingen omfatter store beløp, så er det en illusjon å tro at man nå har tettet alle muligheter for å gjemme unna penger i skatteparadiser.

Det vil alltid være regimer som ikke samarbeider med vestlige skattemyndigheter, så folk som vil gjemme unna formuer finner fortsatt muligheter. Derfor er forutsigbarhet, en følelse av et rettferdig skattesystem og den enkeltes skattemoral det beste vernet mot skjulte utlandsformuer.

Akkurat nå er skattetriksingen til selskaper som Facebook og Google en verkebyll. Selskapene omsetter for rundt fire milliarder kroner i Norge, men betaler minimalt med skatt.

EUs avsløringer av skatteavtalene til Starbucks, Fiat Chrysler og Apple viser omfattende avtaler mellom land og selskaper der selskapene slipper unna med smuler i skatt.

I Apples tilfelle besluttet EU å pålegge selskapet 13,9 milliarder dollar i straffeskatt. EU mener at Apple har tjent 16 milliarder euro på salg utenfor USA, men kun skattet for noen få promille av overskuddet gjennom en avtale med Irland.

Den norske formueskatten «straffer» norske eiere av bedrifter i Norge, mens utlendinger slipper unna. Internasjonale avtaler hjelper globale selskaper å vri seg unna skatt, mens norske selskaper fortsatt har høy skatt på overskudd.

For å unngå fremtidige skjulte formuer hos «tantene i Sveits», er arbeidet med å stenge skatteparadiser og slå ned på internasjonal skattetriksing som Apples, viktig. Hvis ikke tar man småfiskene, men lar de store haiene fortsette.

Nettavisen mener at ordningen med frivillig retting er positiv. Men det må ikke ta oppmerksomheten unna arbeidet med å få de store globale selskapene til å betale skatt som alle andre.

Hva mener du? Føler du at skattesystemet er rettferdig, eller forstår du folk som gjemmer unna formuer og inntekt i utlandet?