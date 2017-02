Søppeltrøbbelet i Oslo har bare tapere, ingen vinnere

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Mytene florerer i saken om søppelkaoset i Oslo. En av de mest hardnakkede er at Veireno-sjefen har puttet overskuddet i lommen og kjøpt seg en luksusleilighet til 45 millioner. Det er bare tull.

Det sies ofte at i en krig er sannheten det første offeret.

Slik er det åpenbart i den politiske krangelen om søppelkaoset i Oslo, der sannheter, halvsannheter, usannheter og direkte manipulasjoner sauses sammen i en salig røre.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kjører hardt på Facebook: - Lurer du på hvor renovasjonsgebyret ditt havner? Jo, det bidrar til et eiendomskjøp som plasserer Jonny Enger i den øverste eliten av boligeiere i landet, påstår han på Facebook.

Problemet er bare at det er uriktig.

Ikke fem øre av renovasjonsgebyret i Oslo har bidratt til noe eiendomskjøp.

- Jeg skjønner ikke hvorfor det er rødgrønn politikk å dytte innbyggernes penger inn på kontoen til eieren av et selskap som har sosial dumping som forretningsmodell, skriver Moxnes.

Både Nettavisen, Dagens Næringsliv og Dagsavisen har bidratt med elementer som brukes i denne konspirasjonsteorien.

«Mens søppelproblemene har tårnet seg opp i Oslo, har avfallsmillionær Jonny Enger (51) kjøpt denne luksusleiligheten for 45 millioner kroner i et av landets mest eksklusive nabolag på Tjuvholmen», skrev Dagens Næringsliv.

Mens Dagsavisen påstår at Enger har tatt ut åtte millioner kroner i utbytte og kommer til å tjene 50 millioner kroner på den femårige søppelkontrakten.

Problemet er at det ikke er sant.

Jonny Enger er Veireno-sjef og eier konsernet der selskapet inngår.

Det er riktig at Jonny Enger har kjøpt leilighet på Tjuvholmen, men det skjedde i september i fjor - og altså før firmaet han eier startet på kontrakten med Oslo kommune 3. oktober.

At det tar tid fra kontrakten blir skrevet, til leiligheten blir overtatt og salget blir tinglyst, er helt normalt.

Det er riktig at Jonny Enger har god økonomi, men det er ikke så mystisk. Veireno-sjefen har nemlig eid og drevet et stort konsern i en årrekke. I 2015 omsatte virksomheten for 260 millioner kroner, med gode overskudd. Men det har intet med Oslo-kontrakten å gjøre.

Jonny Enger finansierte sin nye leilighet ved å selge en villa og en hytte på fjellet. Ikke fem øre kom fra søppelgebyrer i hovedstaden.

Det er altså ingen sammenheng mellom søppelkaoset i Oslo og Veireno-sjefens leilighet.

Men Rødt fortsetter : – Her forsvinner fellesskapets penger i privat luksus, tordner bystyremedlem og leder for Rødt, Bjørnar Moxnes, overfor Dagsavisen.

Jonny Engers konsern har økt inntektene kraftig gjennom mange år, og gjort eieren rik lenge før søppelkontrakten i Oslo.I 2015 omsatte konsernet for 260 millioner kroner.

Er det riktig at han tok ut åtte millioner kroner i utbytte?

Nei, også det er feil. Jonny Enger tok ikke ut fem øre i utbytte i 2015. Pengene ble igjen i morselskapet Mece Invest AS, og Enger tok ut en normal direktørlønn på 2,2 millioner kroner.

Alt dette er enkelt å finne ut av ved å bruke åpne kilder.

Dagsavisen hevdet 17. januar at Jonny Engers selskap kan tjene 50 millioner på kontrakten.

Men den mest absurde teorien er at selskapets resultater fra annen virksomhet i 2015 sier noe om Veireno kommer til å tjene eller tape på søppelkontrakten i Oslo.

De fleste forstår at det er helt irrelevant, og at Dagsavisen ikke har noe dekning for å hevde at selskapet til Jonny Enger kan tjene 50 millioner kroner på søppelkontrakten.

Når etablerte medier er opptatt av «fake news» på sosiale medier, så er det viktig at de selv holder tunga rett i munnen.

I denne saken har mange medier bidratt til å spre usanne anklager og latt seg bruke i en politisk kampanje mot private tjenester - og da er Jonny Enger en lett skyteskive.

Det er mye å kritisere Veireno for. De har tatt på seg søppelhåndteringen i Oslo i fem år, men har hatt store innkjøringsproblemer, søppel har hopet seg opp og de har mange brudd på arbeidsmiljøloven i forsøket på å rydde opp. At folk som betaler søppelgebyr blir sinte og fortvilet når søppelet hoper seg opp, er forståelig.

Men det er meningsløst når noen forsøker å fremstille det som om Veireno-sjefen skor seg på søppelkaoset. Det er ikke bare ulogisk, det er direkte usant. Mer sannsynlig er at kontrakten foreløpig har kostet selskapet dyrt i form av flere biler, flere folk i arbeid og mye overtid.

For Oslo kommune er det naturlig å få ned kostnadene for søppeltømming. Den har vært utført av private i 25 år, og kommunens beste redskap er å kjøre anbud for å få ned prisen.

Før Veireno fikk kontrakten, lå Oslo dyrere enn både Stavanger, Bergen og Trondheim i renovasjonsgebyr for innbyggerne.

Veireno var villig til å gjøre jobben over 80 millioner kroner billigere enn neste konkurrant, og nær 130 millioner kroner billigere enn den tredje billigste. Det er ganske mye når totalkontrakten er på rundt 420 millioner kroner.

- Veireno tilbyr å gjøre avfallsinnsamling i Oslo for 419 millioner kroner - 129 millioner kroner lavere enn budet fra RenoNorden og 81 millioner mindre enn hva Norsk Gjenvinning måtte ha, skrev Fagbladet.

Da Oslo kommune avgjorde anbudet, telte prisen 75 prosent. Foreløpig ser det ut til at prisen var så billig at den nesten var for god til å være sann.

– Vi blør. Det har kostet mer enn vi budsjetterte med i oppstartsutgifter da vi gikk i gang, sier Jonny Enger til Aftenposten. Det har han trolig rett i, men det er også et ansvar han må ta på egen kappe. Når du leverer et anbud med fastpris, så tar du en kalkulert sjanse.

Nettavisen mener at søppelskandalen i Oslo ikke handler om at noen skor seg på offentlige anbud, men at man har undervurdert oppdraget. Foreløpig er det bare tapere og ingen vinnere i saken.

