Stortinget må tenke seg om i asyljuks-saken

NETTAVISEN MENER: Utlendingsdirektoratet arbeider med 500 saker hvor de mistenker asyljuks. Nå må Stortinget ta den tiden de trenger for å utrede en bedre saksbehandling, og ikke falle for lettvinte løsninger.

De siste ukene har det vært stor debatt om tilbakekall av statsborgerskapet til bioingeniør Mahad Abib Mahamud.

Årsaken til at han er utvist og fratatt statsborgerskapet er at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda mener han ga feil opplysninger om opphavsland i søknaden om statsborgerskap i 2008.

Utvisningen følger av regler et enstemmig storting vedtok under regjeringen Bondevik i mai 2005. Lyver du, kan du bli fratatt statsborgerskapet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

I pressen er det lagt mye vekt på at Mahamud kom til Norge som 14-åring. Men lovbruddet han nå er mistenkt for skjedde i søknaden om statsborgerskap i 2008. Da var Mahamud i midten av 20-årene, og fikk klar beskjed om at det er straffbart å gi feil opplysninger.

Bioingenør Mahad Abib Mahamud ble intervjuet av NRKs programleder Ingunn Solheim i NRK Debatten.

Mahamuds sak skal opp for retten, men den har avfødt en stor debatt om hvordan vi skal unngå nye saker der folk kan bli kastet ut etter 17 års opphold i Norge. Og nå ser det ut til at stortingsflertallet vil gå inn for at slike saker skal behandles i domstolene.

Det er flere grunner til at Stortinget bør utrede dette grundig før det blir vedtatt.

For det første gjøres domstolen til en saksbehandler. Det normale er at forvaltningen gjør vedtak, mens man kan anke til domstolene. Får du restskatt kan du klage til en nemnd, og taper du kan du bringe saken inn for retten. I skattesaker er det tre år foreldelse på kravet.

Å føre alle asyljukssaker inn i rettsapparatet kan være overilet, og rettssikkerheten kan ivaretas enklere på andre måter.

Nettopp dette poenget tok menneskerettsjurist Adele Matheson Mestad opp i NRK Debatten: - Det er ikke noe krav i menneskerettene at sakene skal behandles i en domstol. Et like godt alternativ kan være å se på rettshjelpsreglene, for eksempel ved at man automatisk oppnevner en advokat, sa hun.

Det er et godt forslag, fordi det både bygger på norsk forvaltningsskikk og gir menneskene det er snakk om rettssikkerhet. Folk som Mahad Abib Mahamud bør få prøvd sin anke for eretten uten å måtte selge huset for å finansiere domstolsbehandlingen.

Tilbakekalling av statsborgerskap

Av 19 saker som til nå er anket videre fra UNE og inn i domstolene, har bare tre endte med at tilbakekallet av statsborgeskap er omgjort. Det viser at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda stort sett har vært på trygg grunn selv i saker som har blitt ankebehandlet.

Stortinget må grundig vurdere om de vil lage årelange rettsprosesser for åpenbare svindelforsøk, og om de som blir avslørt skal ha rett til å bo i Norge mens sakene beveger seg sakte gjennom rettsapparatet.

Til nå er 145 personer fratatt statsborgeskapet av Utlendingsdirektoratet.

Utlendingsdirektoratet har rundt 500 saker med mistanke om juks, og 35 av dem har allerede fått forhåndsvarsel om at statborgerskapet vil bli fratatt dem. De fleste skyldes nye opplysninger etter at statsborgerskapet er innvilget. Noen av sakene er åpenbart juks - andre innebærer større tvil.

Nå slutter et flertall på Stortinget seg bak et SV-forslag om at bare domstolene kan tilbakekalle statsborgerskap. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig folkeparti og Venstre har kastet seg på forslaget.

SVs stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås har fått flertallet på Stortinget md

Reprensentantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

Forrige gang Stortinget behandlet denne saken, gikk reglene for tilbakekallelse av statsborgerskap enstemmig igjennom uten debatt. Det er viktig at dette nye forslaget utredes grundig før det blir vedtatt, og det er verdt å merke seg at det ikke vil få noen betydning for saken til Mahad Abib Mahamud, som uansett skal for retten.

Mange land har regler om at folk som jukser seg til statsborgerskap, kan miste det. I Sverige, Finland og Island kan ikke statsborgerskap tilbakekalles. I Tyskland kan det skje, men innen fem år. Og det siste er viktig: Løsningen på slike saker er å legge mer vekt på tiden som har gått, eller innføre en foreldelsesfrist.

UDI-direktør Frode Forfang er åpen for det siste, men ønsker ikke en bombastisk foreldelsesfrist i saker der det eksempelvis er snakk om alvorlig kriminelle forhold: - Skulle man først myke opp regelverket, ville jeg heller anbefale at det skal legges mer vekt på tiden som har gått, som en del av en helhetsvurdering, spesielt når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet, skriver han på bloggen sin.

Tilbakekall av statsborgerskap ved grovt identitetsjuks

Utlendingsdirektoratet mener at Mahad Abib Mahamud kommer fra Djibouti, og ikke fra Somalia. Han er utvist fra Norge og har mistet alle rettigheter som følger med norsk statsborgerskap, for eksempel retten til å arbeide og forsørge seg selv om sin familie.

Hvis han drar til Djibouti, får pass og sikker, fastlått identitet, så kan han søke om opphold i Norge som bioingeniør. Det vil han trolig få etter den såkalte «Lex Maria Amelie». Men Mahamud fastholder at han kommer fra Somalia, og vil prøve sin sak for retten.

Det er forståelig at Stortinget vil reagerere etter at denne saken kom på bordet, men hastverket ved forrige behandling bør ikke gjentas.

Nettavisen mener at Stortinget må få utredet grundig hva domstolsbehandling innebærer for opplagte saker med alvorlig kriminalitet og åpenbar juks i søknaden om statsborgerskap.

