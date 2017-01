Straffer dieselbil-kjøperne som fulgte politikernes råd

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Politisk vingling skaper store problemer for vanlige folk. Nå er det alle med dieselbiler som blir pekt ut som miljøverstinger.

For folk flest er bilkjøp en viktig beslutning - ikke bare fordi bilen fort koster 400.000 - 500.000 kroner, men også fordi avgifter og andre kostnader gir dype hugg i familieøkonomien.

Mange bruker god tid på å velge mellom el-bil, hybrid eller en bil som går på bensin eller diesel, og de er lydhøre for politiske signaler om hva man bør velge.

Når bilene varer i 10-15 år, er det viktig at politikerne tenker langsiktig. Det har dessverre ikke vært tilfelle for dieselbiler:

I 2007 vedtok den daværende rødgrønne regjeringen å sette ned prisen på dieselbiler av miljøhensyn.

I 2017 vedtar det rødgrønne byrådet i Oslo å forby dieselkjøring på grunn av miljøhensyn.

Den rødgrønne regjeringen ville stimulere folk til å velge dieselbiler, fordi de slipper ut mindre CO2. Det rødgrønne byrådet vil ha folk bort fra diesel fordi de slipper ut mer NO2.

Kjøreforbudet i Oslo gjelder fra 06:00 i morgen tidlig, og varer til 22:00 alle dager med kjøreforbud.

- Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning, opplyser Oslo kommune.

Kommunens egen luftrapport viser at NO2-problemet har vært vesentlig mindre de siste årene enn toppen i 2010/2011. Akkurat nå er forurensningsnivået på «høy», og altså lavere enn det som klassifiseres som «svært høyt».

Akkurat nå er det målt høy luftforurensning to steder i Oslo (røde prikker), men det er ingen steder hvor det er målt svært høy luftforurensning.

Varselet på nettsidene er ikke så dramatisk i morgen heller - og da er ikke effekten av dieselforbudet beregnet i varselet. Ifølge varselet fra Norsk institutt for luftforskning «ventes et moderat til høyt forurensningsnivå i sentrum, og et høyt forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte veier».

Varselet hos Oslo kommune tyder på at luftforurensningen går ned i morgen.

Dieselforbud er et drastisk tiltak, og grunnlaget er altså et værvarsel om såkalt inversjon - altså et varmt luftlag som danner et «lokk» over Oslo-gryta. Tiden vil vise om varselet slår til, og om det blir så høye verdier at dieselforbud er nødvendig.

For bilistene er det uansett et problem at politikerne vingler, og at det som er miljøvennlig det ene året, er et stort problem det neste. El-biler er den eneste utbredte biltypen som verken slipper ut CO2 eller NO2, men også der har man strammet inn på fordelene.

I Trondheim fjernes gratis parkering for elbiler i sentrum, mens Oslo holder fast på denne fordelen - og tre av fire som svarte på Nettavisens uhøytidlige poll om saken svarte at de ville kjøpe diesel- eller bensindrevet bil hvis elbil-fordelene forsvinner.

I morgen tidlig får mange Oslo-bilister et praktisk problem med å løse transportbehov for skole, jobb og barnehager fordi de lyttet på politikerne og kjøpe diesel.

