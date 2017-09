Strammer inn millionstøtte til muslimske trossamfunn

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil legge om den offentlige støtten til trossamfunn, og rammer muslimske hardest.

NETTAVISEN MENER: Årlig betaler stat og kommuner ut 6,1 milliarder kroner til Den norske Kirke og frittstående trossamfunn. Pengene deles ut uten særlig kontroll og på automatikk. Innstramming er bra, men kunne gått lengre.

Kulturdepartementet har sendt på høring et forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Et hovedforslag er at staten overtar for kommunene og samler all offentlig støtte på en hånd. Det er bra, og vil styrke kontrollen.

I dag får Den norske Kirke rundt 5,5 milliarder kroner fra stat og kommune, mens det utbetales rundt 620 millioner kroner til andre trossamfunn. Taksten er rundt 1.000 kroner per medlem.

- Det er i praksis ikke mulig å kontrollere at et innrapportert medlem faktisk er medlem av vedkommende samfunn. Utbetalingene er basert på tillit til at samfunnenes opplysninger om hvem som er medlemmer, er korrekte, heter det i høringsnotatet.

For å øke kontrollen foreslår departementet at kun samfunn med over 500 medlemmer kan få støtte, og at det kun er medlemmer over 15 år som skal telle. En slik begrensning vil spare rundt 100 millioner kroner som i dag går til de minste trossamfunnene.

VINNERE OG TAPERE: Slik slår endringene ut for ulike trossamfunn. Klikk på bildet for å forstørre.

Dersom aldersgrensen settes til 15 år, vil det ramme ulike trossamfunn ulikt: - Det er særlig de muslimske trossamfunnene som vil miste støtte ved et slikt vilkår, mens Human-Etisk Forbund, den svenske menigheten i Norge og Jehovas vitner vil ha økonomisk fordel av et slikt alderskrav, heter det i utredningen.

Blant de største økonomiske taperne er Brunstad Christian Church (Smiths venner), Oslo Katolske Bispedømme og ulike muslimske trossamfunn.

Oversikten viser at de største islamske organisasjonene vil tape 2,5-3,0 millioner kroner i året. I tillegg kommer de mindre trossamfunnene.

De største vinnerne er Human-Etisk Forbund, Buddhistforbundet og Svenska Kyrkan i Norge. (Trykk på tabellen for å se den i full størrelse).

Nettavisen mener at det er et godt forslag å samle utbetalingen til en hånd og fjerne støtten til de minste for å øke kontrollen.

Kulturdepartementet foreslår også å fjerne den automatiske økningen av støtten per medlem som finnes i dag. I dag deles den offentlige støtten til Den norske Kirke på antall medlemmer, og så får de frittstående trossamfunnene akkurat like mye. Så lenge de offentlige bevilgningene til Den norske Kirke øker jevnt og trutt, får de frittstående stadig mer per medlem desto flere som melder seg ut av kirken.

De siste årene har antallet medlemmer i trossamfunn utenfor Den norske kirke økt fra 300.000 til 600.000.

Det nye forslaget er at bevilgningene til de frittstående trossamfunnene fortsatt skal gå per medlem, men økes prosentvis like mye som totalbevilgningen til Den norske Kirke i statsbudsjettet.

Departementet åpner også for at Den norske Kirke kan innføre medlemsavgift, men skrinlegger forslaget om en obligatorisk livssynsavgift. Det mer prinsippielle spørsmålet om staten i det hele tatt bør subsidiere folks religiøse tro blir ikke behandlet.

Nettavisen mener at forslagene til innstramming er små skritt i riktig retning. Men det store spørsmålet er hvorfor staten i det hele tatt skal subisidere troende med milliarder av kroner.

