Svensk minister spente ben på Sylvi Listhaug

Brå avslysning av et ministermøte skaper mistanke om at den svenske statsråden vil påvirke det norske valget og hjelpe Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

NETTAVISEN MENER: Det hører til sjeldenhetene at en svensk statsråd avlyser et møte med en norsk kollega i siste øyeblikk. Mistanken blir umiddelbart at det ligger politikk bak.

Det er ingen tvil om at innvandrings- og integeringsminister Sylvi Listhaug (Frp) drar til Sverige for å skape blest om svenske problemer med innvandring og integrasjon - og løfte temaet inn i norsk valgkamp.

Det kan den sosialdemokratiske svenske regjeringen like eller mislike.

Men det er normal høflighet å gjennomføre møter man frivillig har avtalt. Å kansellere i siste øyeblikk fremstår kalkulert og politisk, særlig når begrunnelsen til nå er vag.

Den sosialdemokratiske svenske migrasjonsministeren Heléne Fritzon avtalte møte med sin kollega Sylvi Listhaug, men avlyste så sent at Listhaug allerede satt på flyet.

Bakgrunnen er at Sylvi Listhaug er på vei til Rinkeby, selve arnestedet for det som av mange betegnes som «svenske tilstander» med omfattende kriminalitet og etniske ghettoer.

Etter planen skulle den norske integreringsministeren møte sin kollega fra klokken 14:00 - 14:45.

- Vi fikk beskjed da vi satt på flyet om at den svenske migransjonsministeren avlyser av «uforutsette grunner», sier kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry til Nettavisen.

Nettavisen har prøvd å få en offisiell begrunnelse fra avlysningen, men har foreløpig ikke fått svar. Den norske statsråden har heller ikke fått noen begrunnelse for avlysningen, og kan ikke svare på om den er politisk.

Sylvi Listhaug sier at «det får vi bare ta ad notam, og så får dere spørre ministeren selv hva som var bakgrunnen».

Det er ingen tvil om at Sverige har store problemer med innvandring og integrasjon. På samme måte som søkelys på dette er negativt for den svenske regjeringen og migrasjonsministeren - på samme måte er det fordelaktig for Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet å få fokus på situasjonen i Sverige.

Derfor ville det vært forståelig om den svenske statsråden avslo å avtale et møte i sluttfasen av den norske valgkampen. Det kan også tenkes at det var gode, tungveiende og plutselige årsaker til avlysingen.

Men det er oppsiktsvekkende å avtale et møte, for så å avlyse det uten begrunnelse. Det er respektløst overfor en ministerkollega, og det kan fort slå tilbake ved at folk får sympati for Sylvi Listhaug.

Nettavisen mener at det fremstår klønete av den svenske migrasjonsministeren å avlyse et avtalt møte i siste øyeblikk. Det skaper mistanke om at det var å hjelpe Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

Hva mener du? Er dette partipolitikk for å hjelpe en norsk kollega, eller holder du muligheten åpen for at avlysningen har naturlige årsaker?