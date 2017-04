Tigging som skalkeskjul for narko og prostitusjon

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: NRK Brennpunkts avsløring av et kriminelt nettverk av rumenere i Bergen har skapt ny debatt om tiggeforbud. Spørsmålet er om det hjelper.

Både romfolk og andre rumenere er innblandet i en omfattende kriminell virksomhet.

Ifølge NRKs reportasje er metoden den samme i både Bergen, Stavanger og Oslo - nemlig tigging som skalkeskjul for virksomhet som tyverier, salg av narkotiske tabletter og prostitusjon.

Samtidig hevder både NRK og Fafo at det foregår tigging som ikke har noen kriminell forbindelse.

Fafo-rapporten har fått sterk kritikk for metode og konklusjoner. Forskerne brukte i hovedsak intervjuer med tiggerne, og kritikerne av forskningsrapporten viser til at kriminelle neppe vil avsløre seg selv.

En grundig kritikk kom blant annet fra redaktør Anlov Mathiesen, som var med å grunnlegge gatemagasinet =Oslo.

Human Rights Service og Hege Storhaug mener at NRKs reportasje kledde FAFOs forskere kliss nakne, og at forskningen nærmer seg kriminell naivitet.



Spørsmålet er altså om det hjelper å forby tigging når man egentlig vil narkotikasalg, tyverier og prostitusjon til livs - og om det er rimelig at fattige tiggere (som ikke er kriminelle) skal fratas sitt levebrød.

Både politiet og andre mener at tiggeforbud vil være et bidrag for å dempe kriminaliteten, slik eksempelvis forbud mot bilkjøring kan hindre gateprostitusjon.

Et forbud mot tigging vil ramme hederlige tiggere, men også folk som kun driver med tigging som skalkeskjul for sin kriminelle virksomhet.

Men det understrekes også at det ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å stoppe kriminelle bakmenn som skryter av å tjene millionbeløp på sin virksomhet i Norge.

Tyveri og narkotikasalg er forbudt, og det er politiets oppgave å etterforske og straffe dem som bryter forbudet. Kjøp av seksuelle tjenester er også forbudt, og det foregår på åpen gate både i Oslo og Bergen. Også det er politiets oppgave å etterforske og straffe.

En styrket innsats fra politiets side mot disse miljøene bør være et udiskutabelt tiltak for å stanse den kriminelle virksomheten. Selv om det er Bergen som er åsted for reportasjen, så fremgår det også at bergenspolitiet har vært fremst i å avsløre, tiltale og få straffet bakmenn.

Statistikk fra Politiets Utlendingsenhet viser at rumenere topper listen over kriminelle som tvangsutsendes fra Norge. Men etter Romanias medlemskap i EU, er også dette landets innbyggere omfattet av rettigheten til fri bevegelse innenfor EØS-området.

Nettavisen har tidligere tatt til orde for å forby organisert tigging, men at et forbud må følges opp med økonomisk hjelp til tiggerne. Å tigge løser ingen problemer.

Det er forståelig at tiggedebatten blusser opp igjen, men hovedproblemet i denne saken er ikke tigging, men vanlig kriminell virksomhet. Den må i hovedsak rammes ved ordinære politimetoder og økte ressurser for å slå ned på den organiserte kriminaliteten.

Å slutte å gi til tiggere er et personlig valg, men det som vil hjelpe er om nordmenn slutter å kjøpe narkotiske tabletter og seksuelle tjenester fra de kriminelle nettverkene. Eller at politiet effektiv får slutt på virksomheten.

Nettavisen mener, som før, at organisert tigging bør forbys. Men det løser ikke problemet med kriminell virksomhet som foregår på åpen gate. Det må være politiets oppgave å få slutt på.

Hva mener du? Er problemet tiggingen eller den andre virksomheten, eller er de så tett sammenvevd at tiggeforbud vil hjelpe?