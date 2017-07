Uheldig at 120.000 unge ikke har sommerjobb

Stadig færre ungdommer skaffer seg erfaring fra arbeidslivet og tjener egne penger. Det kan bli dyrt i lengden.

NETTAVISEN MENER: Jobberfaring er en nøkkel for å få disiplin til å stå opp om morgen, og lære seg at man må tjene penger før man bruker dem. Derfor er det svært uheldig at så få unge tar seg sommerjobb.

For hvert år som går tar færre unge seg sommerjobb. I år er det trolig over 120.000 ungdommer i alderen 15-17 år som ikke har yrkesinntekt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

- For gutter som var 17 år i 1998, var for eksempel nærmere 75 prosent registert med en yrkesinntekt dette året. I 2015 var det mindre enn halvparten av guttene på samme alderstrinn med slik inntekt, går det frem av statistikken.

Dette har selvsagt en sammenheng med hvor mange sommerjobber som er tilgjengelig, og hvor stor arbeidsinnvandring vi har.

Men tallene innebærer at rundt 50.000 15-åringer, omlag 40.000 16-åringer og drøyt 30.000 17-åringer ikke har registrerte inntekter - altså over 120.000 ungdommer.

Rundt halvparten av 17-åringene har sommerjobb, men det er store forskjeller som tyder på at det ikke bare er antallet ledige jobber som avgjør:

Ungdom i små kommuner jobber mer enn jevnaldrende i byer.

Finnmarkinger og vestlendinger ligger langt over unge i Oslo.

Få innvandrerungdommer har sommerjobb.

Statistikken ser ut til å bekrefte en mistanke om at barn av foreldre som er i jobb, også jobber mer selv. Og dersom en av foreldrene går på trygd, så faller sannsynligheten for at ungdommene tar seg sommerjobb.

Unge med innvandrerbakgrunn har mye sjeldnere sommerjobb enn andre ungdommer.

- Bare halvparten så mange med innvandrerbakgrunn hadde egne yrkesinntekter i 2015 sammenlignet med unge uten innvandrerbakgrunn, konkluderer Statistisk sentralbyrå.

Tallen tyder på at sommerjobber og deltidsarbeid forbereder unge på yrkeslivet i voksen alder. Derfor er det svært negativt at bare drøyt en tredjedel av alle ungdommer mellom 15 og 17 år har yrkesinntekt.

Skattereglene er slik at unge kan gjøre småjobber (klippe plen, male) for inntil 6.000 kroner uten at det trenger å rapporteres. Og de kan ha frikort, og tjene inntil 55.000 kroner skattefritt.

Et søk på NAV og hos Adecco viser at det finnes midlertidige jobber, men det varierer hvor lette de er å få tak i. Akkurat nå er det 26 ledige feriejobber hos NAV, mens Adecco har 130 ledige oppdrag over hele landet.

Tidligere var jordbærplukking en populær sommerjobb, men nå forteller norske bønder at norske ungdommer ikke ønsker slike jobber. Sesongarbeid i landbruket er en av få åpninger for arbeidsinnvandring utenfor EØS-området - for eksempel fra Vietnam.

Norske bønder importerer altså arbeidskraft fra Asia fordi jobben enten er for dårlig betalt eller for fysisk krevende for norske ungdommer. I andre bransjer kalles slikt for sosial dumping, og alternativet kunne vært at bøndene betalte ordentlig timelønn - og at jordbærene ble litt dyrere.

I disse dager starter valgkampen for fullt, og partiene har ulike løsninger på problemet med at mange unge dropper ut av skolen og blir stående utenfor yrkeslivet.

Flere deltidsjobber og feriejobber ville bidratt til å dra flere unge inn i yrkeslivet. Det er ikke utenkelig at kommunene i det lange løp tjener på å gi unge sommerjobber i parkvesenet og institutsjoner - og slik skape fremtidige skattebetalere.

Og motsatt: Arbeidsledighet blant unge kan ha svært negative langsiktige konsekvenser, blant annet en klart høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet.

Nettavisen mener at det er alvorlig at stadig færre unge har sommerjobb. Ingen er tjent med at de unge har lange sommerferier, og ikke lærer seg sammenhengen mellom å tjene egne penger og bruke dem.

