Ukritiske tolkninger av meningsløse målinger

Denne valgkampen kommer til å bli avsporet gang på gang av meningsløse meningsmålinger.

NETTAVISEN MENER: Ledende spørsmål og bombastiske tolkninger - det er oppskriften for å få oppmerksomhet i valgkampen. Men det er all grunn til å ta utspillene med en stor klype salt.

I dag gjengir Klassekampen en meningsmåling utført for SV som, angivelig, viser at folk flest ønsker mindre ulikhet.

På spørsmål om de økonomiske forskjellene i Norge har blitt for store, svarer 61 prosent ja.

- Tallene viser at det er en folkelig uro, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Tidligere har miljøbevegelsen kommentert en meningsmåling som angivelig viser at 44 prosent av befolkningen vil begrense oljeutvinningen for å dempe norske klimagassutslipp.

Les saken: Nordmenn vil la olje ligge for å spare klimaet

- Det er fantastisk, mener Greenpeace-leder Truls Gulowsen, som sier at «det er en ny forståelsesbølge som brer seg».

Nettavisen mener at undersøkelsene er verdiløse fordi spørsmålene er stilt uten at nedsiden ved synspunktene kommer til syne. Kutter vi oljevirksomheten, går oljeinntektene ned - og det vil føre til enten enorme skatteøkninger eller vesentlig reduksjon i offentlige tjenester.

Pipen hadde trolig fått en annen lyd hvis folk måtte svare på om de er villig til å betale titusener av kroner mer i skatt for å redusere oljevirksomheten.

Det samme gjelder spørsmålet om ulikhet. Fakta er at Norge har svært lav ulikhet målt mot andre land, og at en viss ulikhet må til for å skape dynamikk og produktivitet i næringslivet. Historiske forsøk på total likhet har skapt totalitære regimer, pampevelde og økonomier som ikke fungerer.

Dermed er det lett for folk å svare at de vil ha mindre ulikhet - og at de vil kutte oljevirksomheten - så lenge de ikke blir konfrontert med ulempene i de ideelle synspunktene.

Nettavisen mener at meningsmålinger bestilt og utført for partier og interesseorganisasjoner må tas med en stor klype salt. Den neste måneden er en høytid for å utvise naturlig skepsis.

Hva mener du? Tror du folk flest vil ha større utjevning i samfunnet, og at de vil kutte i oljevirksomheten?