Unødvendig diesel-forbud plagde 20.000 bilister

NETTAVISEN MENER: Allerede før dieselforbudet trådte i kraft i dag morges, var det grønne luftmålinger over Oslo. Årsaken er at været ble annerledes enn fryktet, så dieselforbudet var unødvendig og overdramatisert.

De fleste finner seg i noen ulemper hvis det er helt nødvendig for å gi andre frisk luft og mindre helseplager. Men Byrådets beslutning om å innføre forbud mot å kjøre dieselbiler viste seg å være en total bom.

Årsaken er at kommunen tok sin beslutning basert på værvarselet i helgen, og lot være å omgjøre beslutningen selv om været ble annerledes. Den fryktede effekten med et lokk over Oslo-gryta uteble stort sett.

Metereologene mener at snøfall og annet nedbør bidro til å forande premissene, og luftmålingene var bra allerede tidlig i morges.

Først i kveld snudde Oslo kommune og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg: - Fra tirsdag 17. januar kl. 18:00 er det ikke lenger forbud for dieselkjøretøy i Oslo. De siste værprognosene tilsier at det ikke lenger er fare for høy eksosforurensning over et større område av byen.

Det er ikke første gang Milkøpartiet De Grønnes byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, tar en drastisk beslutning basert på en værmelding som ikke slår til. I fjor fikk hun fjernet 120 parkerte biler, og det kom bagatellmessig med snø.

En gang kan være tilfeldig, men to tilfeller tegner et mønster der miljøbyråden ikke tar hensyn til at mange er avhengig av bilen i hverdagen.

Det er dessuten negativ signaleffekt i å rope ulv i utrengsmål: Siden dieselforbudet viste seg å være unødvendig i dag, vil befolkningen neste gang være mer tilbøyelig til å gi blaffen.

Det midlertidige dieselforbudet er ment å brukes i unntakstilfeller med høy luftforurensning. Det var det ikke i dag. Tvert imot var det grønne målinger ved alle målestasjoner før dieselforbudet startet - og det fortsatte hele dagen.

- Været denne dagen ble annerledes enn det været som var varslet. Årsaken til den forbedrede luftkvaliteten er mest sannsynlig en kombinasjon av værforholdene og reduksjon av utslipp fra dieselbiler, heter det på Oslo kommunes egen nettside.

Det er ingen tvil om at også færre dieselbiler har en effekt på luften, men dagens målinger ville uansett vært langt under grenseverdiene uten det drastiske dieselforbudet som kun bør brukes i ekstreme tilfeller.



Bymiljøetatens egne trafikktellinger viser en nedgang på mellom 10 og 20 prosent på kommunale veier. Fjellinjen anslår reduksjonen i lette dieselbiler på cirka 30 prosent, så det er ingen tvil om at forbudet hadde en effekt. Naturlig nok.

Problemet med varslingstiden gjør at dieselforbud lett kan bomme hvis det brukes ukritisk. Og selv miljøaktivister må ha respekt for at innbyggerne i hovedstaden har behov for å komme på jobb, levere barn i barnehagen og utføre nødvendige transportoppdrag. Derfor bør dieselforbud brukes når det er tvingende nødvendig, og ikke i utrengsmål.

God miljøpolitikk handler ikke om å plage folk, men å bruke foruftige tiltak som får oss til å velge mer miljøvennlig. Gratis kollektivtrafikk på dager med særlig dårlig luft kan være et godt alternativ.

Nettavisen mener at miljøbyråden bør innrømme at dagens dieselforbud ikke var nødvendig, og sørge for bedre grunnlag neste gang hun påfører 20.000 Oslo-bilister problemer i hverdagen.

Hva mener du? Er det best å være føre var i slike situasjoner, eller bør dieselforbud kun brukes når politikerne er sikre på at det er nødvendig?