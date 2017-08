Urimelig lang utestengelse for en bagatellmessig feil

Lang utestengelse for en bagatellmessig overtredelse er urimelig og i strid med folks rettsfølelse.

NETTAVISEN MENER: Idrettens voldgiftsnemnd skjerper straffen, og nekter Therese Johaug å delta i vinter-OL. Dommen er urimelig streng og undergraver publikums tillit til rettferdighet i anti-dopingarbeidet.

Grunnpillaren i kampen mot doping er å sikre at utøverne konkurrerer uten å jukse. Therese Johaug hadde munnsår, fikk en relevant medisin, som ikke hadde noen prestasjonsfremmende virkning.

Disse faktaene er det ingen som bestrider. Hun fikk i seg et ulovlig middel utenom konkurransesesongen, og kan til en viss grad lastes for å ha vært uforsiktig.

Derfor var det riktig Stiftelsen Antidoping Norge å anlegge sak mot Therese Johaug, og domsutvalget i Norges Idrettsforbund landet også på 13 måneders utestengelse fra suspensjonen ble ilagt 18. oktober 2016.

Dopingreglene gir utøveren ansvaret for ikke å få i seg ulovlige midler. Så lenge Therese Johaug har noe skyld, måtte straffen bli et sted mellom 12 og 24 måneder.

Deretter har det meste gått galt. Saken er ikke spesielt komplisert. Fakta og omstendighetene er stort sett uomtvistet. Likevel har altså prosessen vart i ytterligere seks måneder før Idrettens voldgiftsnemnd (CAS) i dag forkynte dommen om 18 måneders utestengelse.

For Therese Johaug har prosessen vært unødig brutal. Oppkjøringen til den kommende sesongen ble selvsagt ødelagt at usikkerheten. Så kom det stadige utsettelser på domsavsigelsen, før resultatet altså er at hun mister OL-deltakelsen i vinter.

I dagens kjennelse skriver CAS at Therese Johaug glemte å gjøre en enkel sjekk av embalasjen, noe som «resulterte i et anti-doping regelbrudd som er inkonsistent med hennes ellers rene anti-doping rulleblad».

CAS kaller det et ikke-betydningsfull feil (non-significant faul), men begrunner 18 måneders utestengelse med at de måtte gi en straff som er lik for tilsvarende brudd.

Les kjennelsen her: Anti-doping i langrenn

Den offentliggjorte dommen er altså ikke begrunnet og utdypet av panelet, som er sammensatt av en dommer fra Storbritannia, Finland og USA.

Nettavisen mener at 18 måneders utestengelse er urimelig strengt og svakt begrunnet. Hensikten med anti-doping kan ikke være å ødelegge karrieren til en skiløper som har gjort en bagatellmessig feil.

