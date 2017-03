Urovekkende rapport fra Oslos «verste» østkant

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: NRKs rapport fra gjengmiljøene i Oslo øst var dramatisert. Men det forhindrer ikke at det er store og bekymringsfulle forskjeller i hovedstaden.

Debatten har gått høyt etter NRK Lørdagsrevyens reportasje om kriminelle gjenger i Oslo øst i helgen.

Du kan se innslaget her: Kriminelle gjenger i Oslo øst

Reportasjen ble også gjengitt i en egen sak på NRK.no, der det hevdes at «nå frykter foreldre og ungdommer "svenske tilstander" i Oslo øst.

Les saken: Gjenger i Oslo: Ungdom har pistoler og barn selger hasj

Selv om mange har kritisert dramaturgien og bruken av anonyme kilder, så har ingen bestridt at det er kriminelle gjenger i Oslo øst, eller at det finnes ungdommer som har pistoler og barn som selger hasj.

Spørsmålet er hvor utbredt dette er, og om utviklingen har gått mot det bedre eller mot det verre de siste årene. Uansett er det urovekkende forhold: - Vi har en gjengstruktur som har geografisk tilhørighet sør i Oslo, men som også opererer i andre deler av byen. Den har blitt en maktfaktor i Oslos kriminelle verden, sier politiinspektør Einar Aas ved Oslo politidistrikt til NRK.

Gjengen han sikter til er fra Holmlia på i Søndre Nordstrand og kaller seg «Young Bloods». Ifølge NRKs kilder har gjengen nær kontakt med albansk mafia i Sverige. Heller ikke dette er bestridt i diskusjonen om NRK-innslaget.

Andre fakta er uomtvistelige:

Søndre Nordstrand har 6 prosent på sosialhjelp, mot 4 prosent i Oslo ellers.

Bydelen har 8 prosent på barnevernstiltak - dobbelt så mye som resten av byen.

Frafallet fra videregående skole er 28 prosent, mot 22 prosent ellers.

Det er altså liten tvil om at Oslo har urovekkende trekk, men det er langt fra dette til Sverige, der bilbranner og drap har vært nesten dagligdags de siste ukene.

Les mer: Biler og byggeplass i brann i Malmø

Det finnes som kjent grøfter på begge sider av veien, og det er lett å gå i en av grøftene når det gjelder debatten om Oslo øst. Man kan lukke øynene og hevde at alt er fint - eller man kan tegne skrekkscenarier og påstå at Oslo er i nærheten av det man ser i Stockholm og Malmø.

Derimot er det grunn til å være urolig, og bruke nødvendige tiltak for å hindre at vi får svenske tilstander. Når en landhockeytrener står frem på NRK og forteller om episoder der barn som trener blir trakassert og truet med slåsskamp av 20-25 ungdommer, så er det alvorlig i seg selv. Ingen har bestridt det heller.

NRKs anonyme kilder hevder at opptil 25 prosent av ungdommene selger hasj og at halvparten har røykt. Det er vesentlig høyere enn hva 24.000 ungdommer har svart på en anonym undersøkelse. Og det er for øvrig interessant å se at når det gjelder alkohol, er problemene klart høyere i Oslo vest. Så kritikerne har rett i at ungdomsproblemer ikke utelukkende finnes på østkanten.

Rundt 25 prosent av Oslo-ungdommer på siste året i videregående har brukt hasj eller marihuana det siste året.

I snitt oppgir ti prosent å ha brukt hasj minst en gang siste år, men det stiger voldsomt i løpet av skoletiden. «Blant de på VG3 har 25 prosent av osloungdommene brukt hasj eller marihuana, mens det gjelder 16 prosent i resten av landet», er oppsummeringen hos NOVA.

Undersøkelsen viser at bydelen Søndre Nordstrand har mest mobbing i hele Oslo.

Når ungdommene selv svarer, viser resultatene at hasj ikke er et østkantfenomen eller spesielt knyttet til innvandring. Hasj er på vei nedover, men er helt klart mer utbredt i Oslo enn ellers i landet.

Kriminalitet er heller ikke spesielt knyttet til østkanten eller til innvandring, ifølge NOVA-rapporten. Derimot er Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud de tre bydelene med mest mobbing i Oslo.

Bildet er altså nyansert, men det forhindrer ikke at det uten tvil er store forskjeller i levekår i hovedstaden. Mer fattigdom, dårligere lese- og skriveferdigheter, svakere økonomi og kortere levealder preger flere bydeler i Oslo øst i forhold til Oslo vest.

Her er statistikk: Ti grafer som viser forskjells-Oslo

Det er vanskelig å lese denne statistikken annerledes enn at det er en reell fare for at utviklingen kan bli verre, og det må ingen glemme i iveren over å kritisere NRKs dramaturgi og mulige krisemaksimering.

Samtidig er det oppmuntring å finne i Oslo-politiets offisielle statistikk, som viser positiv utvikling på områder som ran, innbrudd og familievold. Dessverre er politiets statistikk en dårlig kilde denne diskusjonen fordi den ikke er delt opp på de ulike bydelene. At det går bra i Oslo generelt, sier lite om utviklingen i de mest belastede bydelene.

Nettavisen mener at vi trenger mer kunnskap om voldelige gjenger i Oslo, og at politiet må bidra med mer statistikk om de enkelte bydelene. Alle bør være enige om at det viktigste er å unngå en utvikling mot svenske tilstander.

Hva mener du? Var NRKs rapport overdreven, eller er det en tendens til å skyve problemene under teppet?