Vanskeligere å få boliglån enn å få lån til forbruk

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Reguleringene av boliglån er helt ulogisk når milliarder av kroner blir gitt i forbrukslån til skyhøye renter. Er det bedre å kjøpe en veske fra Louis Vuitton enn en blokkleilighet på Tveita?

Rett før nyttår fastsatte finansminister Siv Jensen nye regler for utlån med pant i bolig. Bankene har ikke lov å gi boliglån hvis låntakerne ikke tåler en renteøkning på 5 prosentpoeng, og det er ulovlig å yte lån hvis gjelden blir mer enn fem ganger brutto årsinntekt.

Les mer: Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Mens myndighetene strammer inn på de lånene folk trenger, så er det fritt frem for forbrukslån. Der får du lån på dagen - gjerne basert på en SMS-melding - og renten er skyhøy.

Så skal det nevnes at utlånerne selvsagt vurderer låntakernes kredittverdighet, selv om søknaden kommer på epost eller SMS.

Bare i fjor økte nordmenns forbrukslån med 11 prosent, og vi er på full fart mot 100 milliarder kroner i forbrukslån.

Markedsføringen lover lån nesten på sekundet, og mange biter på selv om renten er skyhøy.

Finanstilsynets rapport viser sterk vekst i forbrukslån og høy nettorente.

For de aller fleste er ikke forbrukslån noe stort problem. Finanstilsynets anslag er at omfanget av forbrukslån «er forholdsvis lite og utgjorde omlag 3 prosent av husholdningenes samlede lån ved utgangen av første halvår 2016».

Men for enkeltpersoner er det en sikker vei til økonomisk ruin. Derfor vil man innføre et gjeldsregister for all forbruksgjeld, og Forbrukerombudet vil forby markedsføring av forbrukslån gjennom direkte reklame og telefonsalg.

Fra år 2000 til 2015 økte husholdningens gjeld med 260 prosent, mens inntektene kun økte med 120 prosent. Drevet av de lave rentene har husholdningene rekordhøy gjeld i forhold til inntektene.

Les mer hos Finanstilsynet: Husholdningens sårbarhet for økte renter

Finanstilsynets sjekker 12 banker og 10 finansieringsforetak som gir forbrukslån, og deres siste rapport viste at det ved utgangen av september i fjor var gitt 85,9 milliarder kroner i forbrukslån. Med tilsvarende vekst ut året er nivået nå trolig rundt 90 milliarder, med god fart mot 100 milliarder i løpet av året.

En urovekkende trend er kraftig økning i tap. I 2015 var det ikke tap på forbrukslån, mens tapene økte til 1,9 prosent av utlånene de ni første månedene i fjor. For utlånerne går det greit siden profitten er så skyhøy, men for de enkelte låntakerne kan det betyr personlig konkurs når utlånerne avskrev tap på 1,5-2,0 milliarder kroner i fjor.

Nettavisen mener at det må komme strengere reguleringer av forbrukslån. Hvis veksten bare får fortsette, vil mange låntakere komme i alvorlige økonomiske problemer.

Hva mener du om forskjellen i reguleringer mellom boliglån og forbrukslån? Er det greit at det er strenge regler for for å gi boliglån, men fritt frem for forbrukslån?