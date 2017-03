Vanvittig når barnefotball koster 40.000 i året

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Når det koster 10.000 kroner i året per barn å spille fotball, har det gått for langt. Nå bør Norges Fotballforbund gjøre noe drastisk for å dempe pengegalloppen i barnefotballen.

Josimar-redaktør Frode Lia har denne uken fyrt opp en debatt som vi har hatt flere ganger i Nettavisen - nemlig pengehysteriet i barnefotballen.

Temaet engasjerer, og TV 2 har fulgt opp med flere gode reportasjer der det fremgår at noen foreldre betaler opptil 40.000 kroner i året for drømmen om at sønnen skal bli en ny Maradona.

Landslagsspilleren Joshua King forteller at han har kamerater som var store talenter, men hvor foreldrene ikke hadde råd til å betale for treningene.

Også bloggeren Anne Brith kjenner seg igjen, og sier at flere foreldre måtte si stopp når prislappen blir 10.000 kroner i året for å spille fotball.

Les bloggen: «Da hadde jeg også måtte sagt som så mange andre foreldre nå gjør: Du må slutte på fotball.»

I Stabæk koster det ifølge Josimar-redaktøren opp til 40.000 kroner i året å delta, mens TV 2 gjengir et regnestykke fra Lyn hvor prisen er rundt 23.500 kroner i året for en talentfull 14-åring.

Det er stort sett billig å være medlem, men treningsavgift, deltakelse på treningsleire og turneringer trekker opp kostnadene. Enkelte har også personlige trenere.

I rettferdighetens navn skal det sies at Norges Fotballforbund har vært klar over problemet, men at de ikke har herredømme over hva klubbene tilbyr. Det skal også nevnes at ungdomsfotballen stort sett drives på frivillig basis, og at pengene må komme fra noen.

I tillegg til at fotball blir dyrt for alle, så er det spesielt ille at det rammer talenter fra familier med svak økonomi. Det rammer norsk talentutvikling, men bidrar også til å skape et større klasseskille enn nødvendig.

Både regjeringen og opposisjonen er bekymret over de stadig flere barna som lever i vedvarende fattigdom. Dette henger nøye sammen med innvandring, der man kan si at mange flykter til norsk fattigdom.

Et godt alternativ til barnetrygd og kontantstøtte er å tilby tjenester, fremfor penger. Ønsker vi å hjelpe barn i fattige familier, så må samfunnet sørge for at støtten går til barna, og ikke til foreldrene. SV foreslår eksempelvis støtte til å delta på aktiviteter, og det er et godt forslag.

Men pengegalloppen i barnefotballen rammer ikke bare familiene med dårligst økonomi. Det er svært mange familier som ikke kan ta seg råd til å betale 40.000 kroner i året for fotball - en aktivitet som ikke trenger stort mer enn en fotball.

Nettavisen mener at norske fotballklubber bør vise ansvar og ikke by hverandre opp til en uforsvarlig pengegallopp. Alle barn bør ha mulighet for å delta i fotball, ogforeldrenes økonomi må ikke hindre talenter fra å utvikle seg.

Hva mener du? Er dette bekymringsverdig, eller må det stå fritt for klubbene og foreldrene om det skal koste 40.000 kroner i året å spille fotball?