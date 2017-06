Venstre må forstå alvoret og bli mer til å stole på

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: I to ferske saker har Venstre valgt side og sørget for flertall for regjeringen i Stortinget. Partiet har ikke noe annet valg enn å bli mer til å stole på frem mot valget.

Uten Venstre ville kommunereformen blitt nedstemt i Stortinget. Samtidig har Venstre brutt ut av landbrukssamtalene og kommer etter alt å dømme til å skape et flertall med regjeringen i den saken også.

Årets stortingsvalg kommer til å bli en duell mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Basert på gallupene tyder det meste på at vinneren må regjere uten et forpliktende flertall i Stortinget i neste periode.

Det kommer nesten daglige partimålinger, men bevegelsene er som regel usikre. Nettstedet Pollofpolls viser gjennomsnittet av alle målingene, og der er ståa slik nå:

De rødgrønne har 91 mandater.

De blågrønne har 76 mandater.

MDG og Rødt har to mandater.



Slik situasjonen ser ut, er det bare en ting som kan redde Erna Solberg som statsminister: Venstre må over sperregrensen. Det vil gi partiet fem-seks flere mandater og forandre bildet fullstendig.

Ved valget i 2013 fikk Venstre drøyt 148.000 stemmer og 5,2 prosents oppslutning. Det ga Venstre-leder Trine Skei Grande en gruppe på ni representanter på Stortinget.

De siste målingene gir partiet rundt 3,2 prosent, eller drøyt 91.000 stemmer. Hvis det blir utfallet, forsvinner syv fra Venstre ut av Stortinget.

Venstre mister syv representanter hvis de ikke klatrer oppover før valget.

Det er ikke så mange månedene siden Venstre lå over sperregrensen, og utfordringen er enkel: Venstre-leder Trine Skei Grande må skaffe drøyt 22.000 nye velgere i løpet av de neste månedene. Det er ingen umulighet, men da må hun og partiet snu den nedadgående trenden.

Spørsmålet er hvordan det skal skje.

Sannsynligvis handler det om en ting: Venstre må oppfattes som en pådriver for å moderere regjeringen og dra den mot sentrum, men samtidig som en lojal støttespiller for Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg kan også håpe på de nye målingene som kan tyde på at Senterpartiet har nådd toppen.

Kommunereformen og landbruksoppgjøret er eksempler på at det er mulig. Uten Venstres stemmer ville kommunereformen falt. Og partiet har muligheten til å få regjeringen til å gi litt mer til bøndene - og samtidig hindre at Senterpartiet lykkes i å få flertall for et nytt gyldent oppgjør.

Venstres håp er at partiets grunnfjell gjør en god valgkamp og vekker partiets tilhengere, samtidig som enkelte borgerlige velgere stemmer taktisk for å få partiet over sperregrensen. Det vil kun skje hvis Venstre oppfattes til å være å stole på.

Nettavisen mener at Venstre straffes for utydelighet. Partiet må være klar på hvilken statsminister man foretrekker. Venstre og regjeringen har et skjebnefelleskap - om de liker det eller ei.

Hva mener du? Tror du Venstre klarer å skaffe 22.000 flere velgere frem til september, og er det lurt av partiet å gå til høyre eller venstre i politikken?