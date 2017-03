Venstres politiske spøkelse er å bryte sperregrensen

ANNONSE

NETTAVISEN MENER: Venstre har klart seg rimelig bra i fire år som støtteparti for den borgerlige regjeringen. Men partiet har en tendens til å sparke bein for seg selv.

Sperregrensen er et spøkelse som jager Venstre fra valg til valg. Noen få tusen stemmer er forskjellen på himmel og helvete.

2001: 2 på Stortinget

2005: 10 på Stortinget

2009: 2 på Stortinget

2013: 9 på Stortinget

Akkurat nå ligger partiet an til å få tre representanter og 3,8 prosent, ifølge Pollofpolls.no, som har et snitt av alle norske meningsmålinger. Trøsten er at partiet stort sett har vippet i overkant av fire prosent i hele den siste stortingsperioden, så det skal ikke så mye til for å snu bildet.

Valgresultatene fra stortingsvalgene i 2013 og 2015 viser hvordan små valgerutslag gir stor effekt for Venstre.

Når partiet har landsmøte i Ålesund i helgen, så kunne det skjedd i relativt godt humør, og med fokus på de politiske seirene partiene har fått spesielt på miljøfeltet de siste årene.

Men Venstre har aldri vært partiet som feirer egne seire og enighet. Tvert imot er det uenighet som har preget partiet og historisk gitt avskallinger. I dag er det eksempelvis stor politisk forskjell på Venstre i Hordaland og Venstre i Oslo.

Vestlandspartiet samarbeider gjerne mot venstre, mens Oslo-partiet ser mot høyre. Det ser vi igjen i synet på regjeringen. Nestleder Ola Elvestuen er eksempelvis glassklar på at Venstre skal være en garanti for en borgerlig regjering ved et borgerlig flertall.

Venstre vil fortsatt ikke sitte i regjering med Fremskrittspartiet, og det er ikke spesielt overraskende. Det er heller ikke noe dramatikk i at partiet gjerne vil sitte i regjering med Høyre og Kristelig folkeparti.

Derimot er det en klar endring hvis Venstre-landsmøtet ikke ønsker en samarbeidsavtale med regjeringen ved en mulig borgerlig valgseier.

Erfaringen de siste årene har vært at Venstre har oppnådd mer politisk ved å ha en slik avtale enn partiet ville fått ved å forhandle fra sak til sak. Det kan godt bli utfallet etter valget også, når partiets hovedplan om å gå i regjering med Høyre og Kristelig folkeparti faller.

Selv om partiet oppfattes som en bråkmaker av mange i Høyre og Fremskrittspartiet, så har Venstre utvilsomt påvirket regjeringen i grønn retning. Til gjengjeld har partiet hatt mindre gjennomslag i distrikspolitikken og på liberale kjerneverdier som personvern og trosfrihet.

I økonomisk politikk er Venstre opptatt av de små og mellomstore norske bedriftene. Det preger skattepolitikken, men har den kostnaden at Venstre sjeldent står for de største skattekuttene eller det motsatte. Og da blir partiet lett usynlig som talsmann for den gyldne middelvei.

Venstre ser ikke staten som løsningen på alt som er vondt, og partiet er det eneste som tør å utfordre LO.

Enkelte kommentatorer er klare for å felle en dødsdom over Venstre, men det fremstår som historieløst. Selv om partiet er under sperregrensen på enkelte målinger, så er det rundt 150.000 Venstre-sympatisører i landet. Noen få tusen stemmer er alt som skal til for å komme på fast grunn.

Utfordringen for partiet er mangel på engasjerende og tydelige saker utenfor miljøfeltet. Venstre trenger synspunkter som profilerer partiet på økonomisk politikk og i liberale verdisaker - for eksempel i spørsmål om religionens plass i skolen, eller lite liberale holdninger i enkelte innvandrermiljøer. Det kunne vært en Venstre-sak.

Personvern og kamp for enkeltmenneskets rett til ikke å bli overvåket er en annen typisk Venstre-sak som opptar mange - eksempelvis tilfeller der data har lekket fra store sosiale nettverk og teletjenester, til overvåkningstjenester.

Hvis noen i Høyre eller Frp godter seg over Venstres problemer, så har de glemt at det ikke blir noen ny borgerlig regjering uten Venstre over sperregrensen.

Nettavisen mener at norsk politikk trenger et borgerlig, liberalt og grønt parti, men at Venstre mangler tydelige og profilerende saker ut over å irritere samarbeidspartnerne.

Hva mener du? Tror du Venstre makter å komme på offensiven, eller tror du at landets eldste parti går mot undergangen?