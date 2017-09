Oslo-bilistene slipper ikke 20 nye år med bompenger

Nå skrues bompengesatsene opp, og alle som skal kjøre i Oslo kan regne med minst 20 år til med bompenger.

NETTAVISEN MENER: Når bompengesatsene økes neste helg, markerer det startet på en 20 års periode med innkreving av totalt 25 milliarder kroner. Nye takstøkninger venter om et drøyt år.

Alle skal med.

Også elbilene får bompenger når trinn 2 innføres første mars 2019, og en stor del av bompengene går ikke til å betale ny vei, men til å subsidere en stor kollektivsatsing i hovedstaden.

Trinn 3 kommer i mars 2020, går det frem av tilleggsavtalen som ble inngått før sommeren.

Rundt 70 milliarder kroner skal finansiere nesten alt som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus - blant annet Lørenbanen, Follobanen og utbygginger av E18 og E16 - gjennom det som heter Oslopakke 3.

Rundt 80 prosent av utbyggingene går til kollektivformål, inklusivt sykkelveier. Avtalen er forhandlet frem mellom Oslo og Akershus, og er undertegnet av representanter fra Miljøpartiet De Grønne, Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre.

Her kan du lese mer:

Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036

Tilleggsavtale av 13. juni 2017

Den politiske og folkelige motstanden mot bompenger er sterk, særlig prosjekter der bilistene ikke betaler for vei, men også for kollektivtransport og andre formål.

Fra 1. oktober vil det koste 77 kroner å kjøre inn til Oslo fra Bærum.

Motstanderne argumenter med at staten bør betale for slike prosjekter, og at det er sosialt urimelig at alle skal betale like mye.

Bompengene settes opp fra 1. oktober, og det kommer nye trinn i 2019 og 2020.

Økonomen og bloggeren Kjell-Magne Rystad har regnet ut at de årlige kostnadene for en bilist som pendler til Oslo med dieselbil i rushet må ut med 15.246 kroner i året i bompenger. Bloggen er likt 8.300 ganger, noe som indikerer at motstanden mot bompengene er sterk.

For svært mange lønnstakere er over 15.000 kroner i året en månedslønn etter skatt - for andre er det en irriterende kostnad, men ikke noe problem for husholdningsbudsjettet.

Det positive med Oslopakke 3 er at politikerne på tvers av politiske skillelinjer har kommet frem til et kompromiss om store, nødvendige samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus. Det er trolig også nødvendig å lage et spleiselag mellom bilister, kollektivpassasjerer og det offentlige.

Svakheten er at det er diffust hva bompengene faktisk går til, i motsetning til bomstasjoner som finansierer veien man faktisk kjører på. Det øker motstanden mot prosjektene.

Når bompengesatsene økes 1. oktober, kan Oslo-bilistene belage seg på 20 år med bompenger. Minst. For bommer har en tendens til å bli stående, og det er all grunn til å forvente at nye prosjekter dukker opp før 2036. Bompengene har nok kommet for å bli.

Nettavisen mener at det er uheldig at bompengene til Oslopakke 3 ikke er tettere knyttet til veien bilistene faktisk kjører på. Det gjør at forståelsen og viljen til å betale bompenger svekkes.

Hva mener du? Godtar du lettere bompenger som går til å ruste opp veien du kjører på, eller er store fellesprosjekter som Oslopakke 3 greit?

Mest sett siste uken