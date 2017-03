Plantasjen kjøper SABA Blommor

ANNONSE

SABA Blommor er et av de ledende leverandørene av butikkløsninger for blomster i Sverige. Kjøpet gjør at Plante- og hagebutikkkjeden Plantasjen øker sin tilstedeværelse fra 40 hagesenter til over 700 utsalgspunkter i Sverige.

SABA Blommar har 160 ansatte og har frem til nå vært eid av SABA logistics, som igjen har vært eid av Dole Food. Omsetningen i fjor var på 330 millioner svenske kroner.

Kjøpet gjør at Plantasjen går fra å være et hagesenter til en ledende merkevare for planter, skriver selskapet i en melding.

Plantasjen får svenske eiere

- Kjøpet er en viktig del av vår strategi for å skape et unikt tilbud med en strålende leverandørkjede og økt markedstilstedeværelse slik at flere mennesker kan nyte livet med planer, sier konsernsjef i Plantasjen, Jon Abrahamsson Ring, i meldingen.

Selskapet ser også muligheten til å ekspandere til Norge.

«SABA er ikke til stede i Norge og Finland hvor salg av planer i dagligvarebutikker er mindre utviklet, men sterk voksende, noe som gir økte muligheter for Plantasjens vekst fremover», skriver selskapet.