Økonominettstedet Bloomberg melder ifølge DN.no at de har kilder som opplyser at Aker asa vurderer å selge Aker Solutions og at Goldman Sachs er en samtalepartner og potensiell rådgiver dersom beslutningen lander på salg.

- Det er rykter og spekulasjoner. Det som vi har sagt tidligere, er at Aker er åpne for allianser eller transaksjoner hvis det er til det beste for selskapene og aksjonærene. Det har vi sagt flere ganger, sier Atle Kigen i Aker til DN.

Meglerhuset Pareto anser det som godt mulig at et salg finner sted.

«Selv om salgsprosessen trolig er i tidlig fase, finner vi at sannsynligheten for at dette går igjennom, er relativt høy i nær til mellom-nær framtid», skriver Pareto ifølge DN.

Aker asa og den norske staten eier til sammen drøyt 40 prosent av aksjene i Aker Solutions, gjennom selskapet Aker Kværner Holding.