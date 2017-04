- Ap ville holde økonomiske rådgivere skjult

ANNONSE

Det var først søndag ettermiddag, da Ap ble klar over at Dagens Næringsliv (DN) (krever abonnement) uansett ville skrive saken, at de likevel kom opp med navnelisten.

Gruppen består av tidligere departementsråd i Finansdepartementet Tore Eriksen , tidligere Ap-politiker og embetsmann Bjørn Skogstad Aamo , tidligere statssekretær Hilde Singsaas , tidligere statssekretær og tidligere McKinsey-topp Svein Harald Øygard , direktør i Statkraft og tidligere statssekretær Kjetil Lund og økonom og forsker Knut Røed.

På spørsmål fra DN om årsaken til hemmeligholdet svarer kommunikasjonssjef i Aps stortingsgruppe Camilla Ryste:

- Dette er ikke et fast oppnevnt råd, men forskjellige økonomer

som er invitert til å gi faglige innspill på ulike temaer til partiledelsen. Det har aldri vært noe hemmelighold rundt dette. Da DN under vårt landsmøte spurte om å få navnene på dem som har gitt faglige innspill, hadde ikke vi tid til å begynne og kontakte dem for å spørre dem om det var greit for dem. Så lite mystisk er det.

