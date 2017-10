- Apple sliter med iPhone X-produksjonen

Promotion med annonselenker Tyverisikker ryggsekk

Børsanalytiker tror at mange forbrukere må vente til desember.

NEW YORK (Nettavisen): Det er gode tider for Apple, som fredag plusset over 0,5 prosent på aksjeverdien sin og hittil i år har gått opp rundt 35 prosent på børsen.

Lanseringen av iPhone X går ikke like knirkefritt, skriver Market Watch, og henviser til en analyse fra Cascend Securities.

Forhåndssalget av iPhone X skal etter planen starte 27. oktober, mens den nye flaggskiptelefonen skal være i butikkene 3. november.

Produsentene og leverandørene som Apple bruker, forteller ifølge Cascend Securities at den ønskede mengden smarttelefoner ikke vil kunne leveres i november.

Normalt bygger produsentene opp inventaret og sørger for at produktet er i hendene til salgsleddet innen lanseringsdagen, forteller Cascends analytiker Eric Ross til Market Watch.

- De ser ikke ut til å gjøre dette i år, forklarer han.

Inventaret er imidlertid solid når det gjelder iPhone 8, men der er ikke etterspørselen like stor som ventet, fordi prisavslaget foreløpig ikke er forlokkende nok.

De største børsindeksene gikk alle opp på Wall Street fredag, dog ikke voldsomt.

Standard & Poor 500 steg med 0,09 prosent til 2553,21 poeng, mens Dow Jones la på seg 34,35 poeng eller 0,15 prosent til 22.875,36 poeng og Nasdaq endte på 6605,80 poeng etter en oppgang på 0,22 prosent eller 14,29 poeng.

