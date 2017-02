- Bankkunder taper opptil 40.000 kroner i året

ANNONSE

Mange boliglånskunder betaler fire prosent rente og mer for et vanlig boliglån, mens aktive kunder betaler halvparten så mye, ifølge Forbrukerrådet.

Mange kunder kan spare opptil 40.000 kroner i året på å flytte eller reforhandle boliglånet i dagens marked, viser Forbrukerrådets undersøkelse at kundeaktiviteten i boliglånsmarkedet daler.

- Selv om norske bankkunder kan tjene flere tusenlapper i måneden på å bli mer aktive, er de mer passive overfor banken sin enn før, sier daglig leder i Finansportalen.no, Elisabeth Realfsen.

Stort gap

Ifølge Finansportalen.no, krever ti banker nær 4 prosent rente (3,8 prosent og mer) for et boliglån på 2 millioner kroner.

I tillegg må kunden kjøper flere produkter enn bare boliglånet. Samtidig er det en rekke banker som tilbyr et tilsvarende lån til halvparten av prisen – cirka 2 prosent rente – lån til kunder over hele landet, og uten krav om tilleggsprodukter, ifølge Forbrukerrådet.

Tre på topp

23. februar 2017 viste Finansportalen.no følgende tre tilbud om beste rente (boliglån 2millioner, boligverdi 3 millioner):

- Ingen bør betale mer enn dette

- Ingen boliglånskunde burde betale mer enn dette for boliglånet. Det viser markedet med all mulig tydelighet, sier daglig leder for Finansportalen.no, Elisabeth Realfsen.

Portalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet.

- Selv om norske bankkunder kan tjene flere tusenlapper i måneden på å bli mer aktive, er de mer passive overfor banken sin enn før, sier hun.

Forbrukerrådets ferske undersøkelse, «Nordmenns byttevaner – finansielle tjenester», viser at andelen som har flyttet eller reforhandlet boliglånet gikk ned betydelig i fjor– fra 26 prosent i 2015 til 21 prosent i fjor.

- Kundene må ta affære

– Kundene er rett og slett nødt til å ta affære om sin egen økonomi, hvis de skal få penger i egen lomme og et marked som fungerer. Vi viser alle bankenes tilbud hver dag, både på Finansportalen.no og alle større digitale tjenester i landet, men her går grensen for hva vi kan gjøre. Vi kan jo ikke ta valgene for den enkelte, sier Realfsen.

Hun advarer mot å bli lurt av et lavt rentenivå:

- Når så mange sitter stille nå, er det kanskje fordi de leser at rentene er lave for tiden, men det gjelder jo det generelle rentenivået, ikke prisen hver enkelt får i sin bank, sier hun.

Realfsen har følgende råd til alle som er i tvil:

1. Sjekk hvilken listepris banken din tilbyr i dag på Finansportalen.no. Er den 3 prosent eller høyere, er du helt sikker på at du kan tjene betydelig på å flytte eller reforhandle boliglånet ditt.

2. Ta kontakt med banken din, og gi dem sjansen til å tilby deg markedets beste boliglånsrente. Er du i tvil om hvordan du skal ordlegge deg, har vi gjort det lettere for deg, med Finansportalens prutehjelp.

3. Hvis ikke banken din vil gi deg lavere rente, bør du søke om refinansiering hos den med lavest rente.

