- Billig distrikts-bensin er desperat triks og valgflesk

Arbeiderpartiets landsmøte skal behandle et forslag som innebærer at bensin skal være dyrere i byen enn i distriktene. Forslaget går ut på at folk på landet skal få lavere bensinavgift.

- Dette er ikke annet enn konstruert valgflesk få måneder før valget, og vitner om at Ap nå tyr til alle desperate triks for å stoppe velgerlekkasjen til Senterpartiet, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Roy Steffensen, til Nettavisen.

- Jeg synes det er et klokt forslag, sier Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske til NRK.

Lavere avgifter i distriktene

Forslaget kommer fra lokallag, og går ut på at bensinavgiftene skal være høyere i byene enn på landet.

– Vi ønsker å øke drivstoffavgiftene i de områdene der det kollektive tilbudet er godt, for så å bruke pengane på å finansiere buss og bane i distriktene, sier Reidar Fugle Nordhaug i Førde Ap til NRK.

- Skrinla det samme i 2012

Frps Roy Steffensen, som sitter i finanskomitéen, viser til at det samme ble foreslått i Soria Moria-erklæringen ved valget i 2005, men at det ble lagt dødt etter seks år i 2011.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen i Fremskrittspartiet reagerer på at Arbeiderpartiet nå lanserer et forslag de selv har lagt dødt.

Dette fremgår av statsbudsjettet for 2012, der forslaget blir skrinlagt av regjeringen som Trond Giske selv satt i, med følgende formulering: «Utredningen viser at en slik ordning vil ha liten effekt, at den vil medføre forholdsvis høye administrative kostnader og at det er usikkert hvorvidt den vil være lovlig etter EØS-avtalen. Ordningen foreslås derfor ikke innført».

Les mer: Stortingsproposisjon fra Samferdelsdepartementet

«Konstruert valgflesk»

Frps representant i finanskomitéen reagerer på at forslaget er hentet frem igjen bare noen måneder før valget:

- En ordning med kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, ble foreslått, utredet og deretter lagt død av Regjeringen Stoltenberg II. På tross av dette slenger Giske ut et agn til bilistene i distriktene at han vil vurdere dette på ny, selv om hans egen regjering konkluderte med at det vil ha liten effekt, føre til mer administrasjon og trolig ikke være lovlig etter EØS-avtalen, sier Steffensen til Nettavisen.

- Dette er ikke annet enn konstruert valgflesk få måneder før valget, og vitner om at Ap nå tyr til alle desperate triks for å stoppe velgerlekkasjen til Senterpartiet, mener han.

Foreslo milliardøkning for bilistene

Steffensen hevder at Arbeiderpartiet foreslo rundt tre milliarder kroner i økte bilavgifter i 2017-budsjettet, og at den rødgrønne venstresiden går inn for å øke bilavgiftene kraftig fremover for å bekjempe klimaendringer.

- Mitt beste råd er at tillitsvalgte i Ap som ønsker at bilistene ikke skal være melkeku, bør stemme FrP. Mens Ap ved alle korsveier kjemper for høyere avgifter, kjemper vi for lavere bilrelaterte avgifter, både på bruk og kjøp, sier Roy Steffensen.

Lagt dødt av Senterparti-politiker

Forslaget om billigere bensin i distriktene ble endelig lagt død av samferdselsesminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i statsbudsjettet som ble lagt frem høsten 2011.

Senterpartiets samferdelseminister Magnhild Meltveit Kleppa skrinla forslaget om billigere bensin i distriktene allerede høsten 2011, og forslaget ble heller ikke tatt opp igjen av hennes etterfølger fra samme parti.

Forslaget ble heller ikke tatt frem igjen av den nåværende nestlederen i Senterpartiet, Marit Arnstad, som tok over sommeren 2012 og satt frem til valgnederlaget i 2013.

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske var statsråd i hele perioden fra 2005 til 2013.

Nettavisen er tilstede på Arbeiderpartiets landsmøte for å få Trond Giskes kommentar til Fremskrittspartiets kritikk.