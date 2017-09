- Bystyrevedtak vil gi voldsom boligprisvekst i Oslo

Administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom skjønner ikke at politikerne tør å legge store boligprosjekter på is.

– Dette er dramatisk og nok et eksempel på at politikerne bare har en 4 års horisont for å sanke stemmer, sier Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom til Estatenyheter etter bystyrevedtaket sist onsdag.

Der ble det bestemt at planprosessene på Smestad, Nedre Grefsen, Manglerud/Ryen, Karlsrud, Lindberg og Oppsal skal settes på vent. Det skal gjennomføres en områderegulering og full konsekvensutredning, noe som vil ta lang tid.

Flere store boligprosjekter i de nevnte områdene må da legges på is, derfor mener Grimstad at vi står foran en ny periode med for lite boliger i markedet og en voldsom prisvekst i hovedstaden, skriver Estatenyheter.

– Det er veldig skummelt. Politikerne burde heller legge til rette for en sunn utvikling, mener Grimstad.

– I bystyrevedtaket ble det argumentert med at befolkningsveksten i Oslo har stoppet litt opp, men det betyr vel ikke at urbaniseringen har stoppet opp?

– Nei, og jeg synes det er ille at politikerne vingler på overordnede grep, som at det er riktig, bærekraftig og bra for miljøet med høy utnyttelse nær kollektivknutepunkt, svarer Grimstad.

Stor-Oslo Eiendom har selv et stort prosjekt på Karlsrud T-banestasjon, hvor selskapet ønsker å bygge 22.600 kvadratmeter BRA bolig og forretning. I utgangspunktet tror ikke Grimstad at dette prosjektet blir berørt av bystyrevedtaket, ettersom de skal bygge på T-banen og ikke et villaområde.

– Vårt prosjekt er regulert for næring, samtidig som Plan- og bygningsetaten har gitt oss tydelige signaler på at vi kan gå rett på detaljregulering. Vi har uansett en god kontantstrøm på denne eiendommen, derfor er det ikke noen krise for oss om prosjektet må utsettes. Men det er veldig synd for byen hvis flere store prosjekter nå stopper opp, sier han.

Når bystyret i Oslo opptrer som det gjør, blir det enda viktigere for Stor-Oslo Eiendom å tenke prosjekter i randsonen, som Oppegård, Ski, Asker og Bærum.

– Der vet vi hva vi har å forholde oss til, sier Grimstad.

