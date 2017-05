- Det gjør meg svimmel å tenke på at vi kan ha påvirket presidentvalget

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trump beseiret Hillary Clinton med 120.000 stemmer i Florida og 27.000 i Wisconsin. Hadde disse 147.000 stemmene gått til Clinton i stedet, hadde hun vært president i USA nå.

Tirsdag denne uka la Clinton skylden for valgnederlaget på FBI-direktør James Comey og russisk innblanding.

- Jeg var i ferd med å vinne inntil kombinasjonen av JamesComeys brev 28. oktober og russiske WikiLeaks sådde tvil i hodene på mennesker som vurderte å stemme på meg, men ble skremt, sa Clinton under en kvinnekonferanse i New York.

Med tanke på at Clinton bare trengte 1,2 prosent flere stemmer i Florida og Wisconsin, er det ikke utenkelig at hun har rett – selv om dette vanskelig kan bli annet enn spekulasjoner.

Angrer ikke

Onsdag vitnet FBI-direktør James Comey i Senatet under deres høring om Russlands innblanding i den amerikanske valgkampen.

Clintons partifelle, senator Dianne Feinstein, spurte Comey om hvorfor han offentliggjorde at FBI etterforsket Hillary Clinton, men ikke sa et ord om at også Donald Trump er gjenstand for etterforskning.

- Hvorfor var det nødvendig bare elleve dager før et presidentvalg at du startet en ny etterforskning av en ny computer uten noen kunnskap om hva den inneholdt? Hvorfor gjorde du ikke bare etterforskningen slik du normalt ville ha gjort, uten noen offentliggjøring?

- Det er et godt spørsmål, senator, innledet Comey.

Deretter la han ut om tankegangen som lå til grunn.

- Det gjør meg litt svimmel å tenke på at vi kan ha påvirket valget, men for å være ærlig, hadde det ikke endret beslutningen min, sa Comey.

Flere senatorer stilte FBI-direktøren lignende spørsmål.

- Det handlet til slutt om å enten «snakke» eller «skjule». Å «snakke» ville være veldig ille. Det er et valg om elleve dager. Herre, det ville være veldig ille. Å «skjule» ville etter min mening være katastrofalt, ikke bare for FBI, men langt forbi. Og ærlig talt, mellom «veldig ille» og «katastrofalt», sa jeg til teamet mitt at «vi er nødt til å spasere inn i en verden som er «veldig ille». Jeg er nødt til å informere Kongressen om at vi gjenopptar dette, ikke på en løs måte, men på en betydelig måte», fortalte Comey.

Blir selv gransket

FBI-direktøren sa også at han ikke kan ta hensyn til hvilke politiske skjebner som blir påvirket av de valgene han tar som leder for det føderale etterforskningsbyrået.

Comey fortalte også at han selv blir gransket av Justisdepartementet for sin håndtering av e-postetterforskningen av Clinton.

- Det høres kanskje rart ut, men jeg er glad for det, for jeg ønsker at min historie skal bli fortalt og deler av den inneholder hemmeligstemplet informasjon. Og hvis jeg gjorde noe galt, vil jeg høre det, sa Comey.

Etter FBI-direktørens oppfatning, blir etterforskningen av Trump behandlet på samme måte som etterforskningen av Clinton, ettersom FBI i begge tilfeller ventet flere måneder med å bekrefte at de hadde satt i gang en etterforskning.

Her er hele svaret til senator Feinstein:

- Det er et godt spørsmål, senator. 27. oktober ba etterforskningsteamet som hadde fullført etterforskningen av utenriksminister Clintons e-poster i juli, om et møte med meg. Jeg hadde et møte med dem sent den morgenen i mitt konferanserom. De la fram for meg hva de kunne se av metadata som de hadde funnet på Anthony Weiners datamaskin, som de hadde konfiskert i forbindelse med en annen etterforskning.

- Det de kunne se av denne metadataen, var at det var tusenvis av utenriksminister Clintons e-poster på denne maskinen, inkludert det de trodde kunne være de e-postene som vi savnet fra hennes tre første måneder i jobben. Vi fant aldri noen e-poster fra hennes første tre måneder. Hun brukte en Verizon Blackberry da, og det er åpenbart svært viktig, for dersom det fantes bevis for at hun hadde handlet med onde hensikter, ville det være blant e-postene fra hennes tre første måneder. Så de sa til meg at de kunne se tusenvis av e-poster, inkludert mange fra Blackberry-domenet. De sa at de tror at de trengte en ransakingsgodkjennelse og utenriksdepartementet var enig. Jeg godkjente at de skulle søke om ransakingsgodkjennelse.

- Jeg satt igjen med et valg, og jeg har levd hele karrieren med i den tradisjon om at dersom det er mulig å unngå det, så unngår du alle handlinger som kan ha en påvirkning på et valg, enten det er en hundrekonkurranse eller et presidentvalg. Jeg satt der den morgenen og jeg kunne ikke se en utvei hvor det var mulig å ikke gjøre noe her. Dette var forferdelig. Det gjør meg litt svimmel å tenke på at vi kan ha påvirket valget, men for å være ærlig, hadde det ikke endret beslutningen min, sa Comey.

Senere i høringen fortalte FBI-direktøren også at han er av den oppfatning at Russland føler at deres innblanding i det amerikanske valget var vellykket.

- Jeg tror en av erfaringene til Russland etter dette, er at dette fungerer. Jeg regner med at vi kommer til å oppleve dette igjen i 2018, sa Comey.

Høringen pågår fremdeles. Artikkelen blir oppdatert.

Her er FBI-direktørens skriftlige vitnemål.