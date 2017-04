ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): - Målet vårt er å gjøre amerikanske bedrifter til de mest konkurransedyktige i verden. Trump-planen vil gi massive skattekutt til bedrifter. Vi skal redusere skatteprosenten til 15, sier finansminister Steven Mnuchin i en presseseanse onsdag, der et utkast til president Donald Trumps plan for en skattereform ble lagt fram.

- Dette blir det største skattekuttet i vårt lands historie, mener han.

Hovedtrekkene i dette utkastet er at skattesatsen skal reduseres til 15 prosent for bedrifter, at en rekke fradragsmuligheter til fjernet og at antall reguleringer reduseres. Eiendomsskatten foreslås for eksempel fjernet.

Privatpersoner vil falle inn i én av tre kategorier og betale enten 10, 25 eller 35 prosent skatt. Trumps skatteplan vil også doble standardfradraget og i praksis dermed gjøre de første 24.000 dollarene som et par har i inntekt fullstendig skattefrie.

Detaljene er imidlertid få enn så lenge. Skattereformen må vedtas av Kongressen, hvilket betyr at de neste ukene kommer til å inneholde forhandlinger på mange plan.

- Vi er i konstant dialog med Huset og Senatet om dette. Vi har lyttesesjoner. Vi skal komme tilbake med meget nøyaktige detaljer, sier Gary Cohn, sjefsrådgiver for økonomi i Det hvite hus.

PRESIDENT Donald Trump.

Kritikere er skeptisk til skattereformens evne til å dra inn nok midler for føderale myndigheter, og frykter at den vil medføre en kraftig økning av den allerede gigantiske gjelden USA har, og dermed også svekke økonomien i landet.

- USA er en stor nasjon, men vi har ennå ikke oppdaget magi, sier Ted Lieu, en demokrat fra California i Representantenes hus, som ifølge The New York Times mener at Trumps skattereform er «matematisk umulig».

Foreløpig er dette kun et utkast, poengterer finansministeren.

- Vi legger fram nøkkelprinsippene i dag. Vi skal jobbe tett med Huset og Senatet til å gjøre dette til en lov som presidenten kan signere. Den vil da inneholde detaljer om hvordan dette vil finansiere seg selv, sier Steven Mnuchin.

Hvor mye penger president Trumps selv vil spare på denne skattereform, sa finansministeren at han ikke kunne svare på.

Her er utkastet

Ifølge Market Watch er dette hele teksten i skattereformen som Det hvite hus legger fram onsdag:

Mål med skattereformen:

- Skape vekst i økonomien og millioner av jobber

- Forenkle den slitsomme skatteloven

- Gi skattelette til amerikanske familier – spesielt i middelklassen

- Senke selskapsskatten fra en av de høyeste i verden til en av de laveste

Individuell reform

- Skattelette for amerikanske familier, spesielt i middelklassen

- Redusere de sju skattesatsene til tre: 10, 25 og 35 prosent

- Doble standardfradraget

- Gi skattelette til familier med barn og utgifter til pleietrengende

Forenkling:

- Fjerne skattefradrag som hovedsakelig gjelder de rikeste skattebetalerne

- Beskytte huseiere og fradrag for gaver til veldedighet

- Fjerne den alternative minimumsskatten

- Fjerne dødsskatten

- Fjerne skatten på 3,8 prosent som Obamacare påfører små bedrifter og investeringsinntekter

Bedriftsreform:

- 15 prosent skattesats

- Territorielt skattesystem for å utjevne konkurransedyktigheten for amerikanske selskap

- Engangsskatt på milliarder av dollar som oppbevares utenlands

- Fjerne skatteletter for spesielle interesser

Prosess:

I løpet av mai måned vil Trump-administrasjonen holde lyttesesjoner med involverte parter for å få deres input og fortsette å arbeide sammen med Representantenes hus og Senatet for å utvikle detaljer i en plan som vil medføre massive skatteletter, skape jobber og gjøre USA mer konkurransedyktig – og kan bli vedtatt i begge kamre.