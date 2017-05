- Du kan være for uvitende til å vite at du er uvitende

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): - Dette virker å være blant de mest bisarre 24 timene i nyere amerikansk presidenthistorie, sier historiker Dougles Brinkley ved Rice University til Politico om president Donald Trumps mange oppsiktsvekkende uttalelser mandag.

- Alt var bare surrealistisk rot og en forvirret mentaltilstand fra presidenten, legger Brinkley til.

La oss se nærmere på hva som får denne presidenthistorikeren til å gå så langt i kommentarene sine. Det er en hel del å ta tak i, etter at Trump gjorde intervjuer med Face the Nation, Sirius XM radio og Bloomberg.

Roser Nord-Koreas leder

President Donald Trump sier i intervjuet med Bloomberg News at han vil anse det som en ære å møte den nordkoreanske lederen Kim Jong-un under de rette omstendighetene.

- Hvis det vil være passende for meg å møte ham, vil jeg absolutt det. Jeg vil være beæret, sier Trump om statslederen som undertrykker sitt eget folk og utvikler atomvåpen tross en samlet internasjonal opposisjon.

Overfor CBS roset Trump også Jong-un for å ha «klart å beholde makten» i Nord-Korea.

- Så han er helt klart en ganske smart fyr, mener Trump.

.@POTUS @realDonaldTrump: An interview on his first 100 days in office https://t.co/0Fjx65U8FU — Face The Nation (@FaceTheNation) 30. april 2017

Uttalelsene har skapt oppstyr over hele verden, og selvfølgelig spesielt i Sør-Korea.

Invitert til Det hvite hus

President Donald Trump stanser ikke med rosen av Kim Jong-un. I en telefonsamtale med Filippinenes president Rodrigo Duterte invitert Trump den menneskerettighetsignorerende statslederen til Det hvite hus.

Duterte fordømmes av det internasjonale samfunnet etter at han har tatt livet av over 7000 mennesker for narkotikabruk eller -handel. Selv FN ønsker at Duterte blir etterforsket, ettersom han selv hevder å ha tatt livet av minst tre personer da han var borgermester i Davao City.

Duterte svarte ifølge Los Angeles Times med å kalle FNs høykommisjonær for menneskerettigheter «en idiot» og truet med å brenne ned FNs hovedkvarter i New York. LA Times påpeker at invitasjonen fra Trump ser upassende ut med tanke på at et 57-etasjers luksusbygg med Trumps navn er i ferd med å bygges i Manila.

Det hvite hus forsvarer ifølge CNN Trumps invitasjon med at menneskerettigheter ikke vil forhindre president Trump fra å forsvare USAs sikkerhetspolitiske interesser.

Hyllet slaveeieren Jackson

Ifølge Politico lanserte Trump også tanken om en avgift på bensin før han trakk dette tilbake, og han uttalte at han ville bryte ned de store bankene i mindre enheter, noe som ifølge Market Watch påvirket aksjemarkedet negativt.

Så uttalte han til Sirius XM at president Andrew Jackson ville ha stanset borgerkrigen i USA dersom han fremdeles hadde vært i live da den brøt ut. Trumps kommentarer sådde tvil om nødvendigheten av den amerikanske borgerkrigen, som hovedsakelig handlet om slaveriet i USA og at sørstatene ville bryte ut av unionen for å beholde slavene sine.

President Andrew Jackson, who died 16 years before the Civil War started, saw it coming and was angry. Would never have let it happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2017

Trump hevder at Jackson var «veldig sint» over borgerkrigen, selv om Jackson døde 16 år før den startet. Jackson var selv en slaveeier.

- Dette er en type kommentar som vil få applaus fra neo-konføderale kretser i sør, sier presidenthistoriker Dougles Brinkley ved Rice University til Politico.

Uvitende?

Noe lignende sier borgerkrigshistoriker David Blight ved Yale University.

- Rasister, fortapte sjeler og høyreekstremister kan henge seg opp i dette. Jeg vet ikke om Trump engang skjønner hva han gjør. Du kan være for uvitende til å vite at du er uvitende, sier Blight til Politico.

I would not say that Kim III has moved the country forward. At all. Why is the presidential spokesman talking like this? Are we America? https://t.co/gl8dyd4OOQ — Jay Nordlinger (@jaynordlinger) May 1, 2017

Selv i republikanske kretser ble de mange oppsiktsvekkende uttalelsene fra Trump møtte med hoderisting. Jay Nordlinger, en redaktør i konservative National Review, spurte på Twitter hvorfor en president snakker på denne måten. «Er vi USA?» lurte han på.

- Det virket som han gikk bananas i dag, sier en republikansk rådgiver til Politico.