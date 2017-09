- FN er et verktøy for diktaturene

Fnyser av at FN diskuterer enda en reform.

NEW YORK (Nettavisen): FN arrangerer for tiden sin 72. generalforsamling og det skjer som vanlig her i New York City. Et av hovedtemaene denne gang, er ønsket om reform. Det er ikke første gang FN diskuterer dette temaet.

Både FNs generalsekretær Antonio Guterres og USAs president Donald Trump ønsker reform, noe som gir årets samtaler om temaet ekstra tyngde.

- Budsjettet har økt med 140 prosent og antall ansatte er doblet siden år 2000, men vi ser ikke resultater i tråd med denne investeringen, sa president Trump fra talerstolen i FN mandag, ifølge NTB.

- FN er grunnlagt på virkelig edle målsettinger, la han til, før han påpekte at organisasjonens potensial ødelegges av «byråkrati og vanstyre».

Tror ikke på reform



Guterres og Trump er langt ifra de eneste som ønsker en reform av FN. Mandag lånte Oslo Freedom Forum det norske generalkonsulatet for en pressekonferanse hvor kjente menneskerettsaktivister som Leyla Hussein, Garry Kasparov, Anastasia Lin og Marina Nemat var til stede, sammen med grunnleggeren selv, Thor Halvorssen.

- FN holder i så stort potensial og er en så løfterik institusjon, at det er trist og tragisk at så mange av deres komiteer er blitt kapret av diktaturer. Hvordan er det mulig at noen av verdens verste menneskerettighetsforbrytere sitter i FNs menneskerettighetsråd? Hvordan er det mulig at så mange land som undertrykker kvinner kan sitte i FNs kvinneråd? sa en retorisk Halvorssen til Nettavisen.

- Akkurat nå diskuterer FN en reform. Har du tro på at FN kan reformeres ordentlig?

- En del av trikset med å utnytte FN, er å alltid snakke om reformer av FN. FN har holdt på med reformer for å rydde opp i dette i flere tiår. Med dette tempoet får vi kanskje se en reell reform innen år 2150, sukker Halvorssen.

- Mange vil si at det viktigste med FN, er at det sikrer dialog mello stormakter som USA, Russland og Kina ...

- Jeg beklager, men jeg har en følelse av at disse landene er i stand til å snakke med hverandre. De har ambassader, de har telefoner, de har e-postadresser, de har faksmaskiner. Når presidenten i USA og presidenten i Kina snakker sammen, gjør de ikke dette via FN. Da gjør de dette bilateralt, utenom. Så denne ideen om at FN er stedet hvor de snakker sammen, er simpelthen ikke sant, sa Halvorssen til Nettavisen.

- 95 autoritære regimer i FN



Halvorssen er født i Venezuela, men har norske besteforeldre og norsk statsborgerskap. Hans interesse for menneskerettigheter startet da han i ung alder ble oppmerksom på Sør-Afrikas apartheidregime og tok for alvor av da hans far ble anklaget for å være CIA-agent og fengslet etter at han etterforsket Pablo Escobars beryktede Medellin-kartell.

Under fellesseansen mandag, la Thor Halvorssen ingenting imellom da han beskrev sitt syn på FN.

- Det er ikke tilfeldig at Oslo Freedom Forums første arrangement i New York finner sted samtidig som FN har sin generalforsamling her. Bare en kort spasertur herfra, akkurat nå, er 95 autoritære regimer samlet under generalforsamlingen, sa Halvorssen.

- Målet deres er å legitimere deres diktatoriske eller autoritære styrer, hvitvaske sine forbrytelser og fornedre sine motstandere. De dominerer FNs menneskerettighetsråd, de dominerer FN økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og de dominerer andre komiteer i FN, la han til.

IRANS PRESIDENT Hassan Rouhani møter FNs generalsekretær Antonio Guterres.

Halvorssen påpekte at for eksempel Kina og Venezuela sitter i FNs menneskerettighetsråd «til tross for sine omfattende menneskerettighetsbrudd», mens «Vladimir Putins New York-baserte diplomater, for det meste skurker, nylig ble vraket fra dette rådet, etter årevis med krigsforbrytelser i Syria».

- Samtidig sitter Irans diktatur, et land hvor kvinner fremdeles blir steinet til døde, for tiden i FNs kvinnekomité. Kongedømmet Saudi-Arabia, en amerikansk alliert, sitter også i menneskerettighetsrådet, til tross for at landet fremdeles korsfester statlige fiender og behandler kvinner som eiendom. Og Nord-Korea beholder sin plass i FNs generalforsamling, selv om de holder millioner av sine egne innbyggere som slaver i GULag-leirer, oppsummerte Halvorssen.

- Og slik er FN, som en gang ble etablert for å bringe fred og frihet til verden, blitt et sted hvor diktaturer har innflytelse. FN har ikke bare mistet sin nytteverdi for mennesker som dem som sitter ved dette bordet, men FN har i stor grad blitt et verktøy for undertrykkerne, konkluderte han.

- Fire milliarder undertrykkes



Lederen av Oslo Freedom Forum påpekte at det ikke bare er FN som feiler.

- Politikere i så mange vestlige demokratier holdes ofte gisler av økonomiske og sikkerhetsmessige bekymringer og ender opp med å tolerere, samarbeide med eller støtte onde og kleptokratiske tyrannier.

Temaet «diktatorer» blir nesten aldri diskutert i de store internasjonale konferansene i vår verden, påpekte Halvorssen, som la til at dette er en av hovedårsakene til at Oslo Freedom Forum ble grunnlagt.

- Vi danner et annerledes samfunn: Gjennomsiktig, modig, informert og effektivt. For å understreke hvor nødvendig dette er, la oss se på statistikkene. 52 prosent av verdens befolkning lever under diktaturer eller autoritære regimer. Det utgjør nesten fire milliarder mennesker.

Halvorssen mener at FN først må erkjenne at organisasjonen har et problem med autoritære regimer.

- Problemet er at disse regimene har lært at de kan knekke demokratiske land gjennom å korrumpere dem. Mens man tidligere betalte enkeltpersoner for å spionere, kan man nå helt enkelt kjøpe media, kjøpe fotballklubber eller man begynner å investere i land.

- I stedet for å spille diktatorenes spill, det kortsiktige spillet, tror jeg det er viktig at vi tenker langsiktig, til 2030, 2040, 2050, og kommer opp med en plan, en strategi. Vi har ressursene. Vi må skaffe den politiske viljen, konstaterte Garry Kasparov.