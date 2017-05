ANNONSE

- Frp er helt uaktuelt som samarbeidspartner for MDG. De er kunnskapsfornektende ego-parti som vi ikke vil samarbeide med. De andre partiene er vi uenige med, men vi vil kunne diskutere løsninger med dem, sier Rasmus Hansson, en av MDGs to nasjonale talspersoner, til Nettavisen.

- Opp til velgerne

MDG hevder å være blokkuavhengig, og sier at åpner for å samarbeide til både venstre og høyre etter valget. Samtidig innebærer motstanden mot Frp til at MDG går på valg for å felle den sittende blå regjeringen.

- Vi vil ha et regjeringsskifte fordi Frp sitter i regjeringen i dag. Vi vil ikke støtte en regjering siden Frp er så langt fra oss både verdimessig, blant annet i flyktningspolitkken, men også på klimaspørsmål, sier den andre nasjonale talspersonen til MDG, Une Aina Bastholm, til Nettavisen.

- Men er det realistisk at dere kan støtte et regjering på høyresiden og samtidig utelukke et samarbeid med Frp?

- Det er opp til velgerne å bestemme hvilke konstellasjoner som kommer etter valget. Vi håper å komme inn med en så stor gruppe som mulig på Stortinget til høsten, sier Bastholm.

Mener venstresiden er like dårlig

Hansson mener at en regjering bestående av Ap, Sp og eventuelt andre partier er like god eller dårlig som en regjering med Høyre, Venstre og KrF, sett fra MDGs side.

- I begge tilfellene er de avhengig av et sterkt MDG for å kunne føre en mer offensiv miljøpolitkkk, sier Hansson.

Bastholm mener at Frp står for helt feil medisin for problemene i dag.

- Vi har aldri hatt så mange folk på flukt, vi ser en stadig automatisering soimn legger press på arbeidsplasser. Det må møtes med optimisme og det å ta ansvar, ikke ved å lukke seg inne, stenge grenser og gjøre det vanskelig for de som trenger hjelp å komme til Norge, sier hun,

- Dere har nå en oppslutning på under tre prosent. Hvor realistisk er det at dere får reell makt ved valget i høst?

- Det tror jeg er veldig realistisk. Vi vokser i oppslutning hver gang det nærmer seg valg. Valgkampen gir oss sjansen til å diskutere en del bredere perspektiver og veivalg for Norge som forsvinner i debatter om enkeltsaker. Dette er ting som våre velgere er opptatt av, sier Bastholm.

