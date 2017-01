- Google har utestengt 200 nettsider

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Internettgiganten Google har blitt kritisert for å bidra til å spre falske nyheter, et problem som eksploderte under den nylig avsluttede valgkampen i USA. Nå tar selskapet grep.

I løpet av fjerde kvartal utestengte Google 200 nettsider fra sitt AdSense-nettverk, som en konsekvens av at Google oppdaterte sin eksisterende policy som bannlyser sider som villeder leserne med sitt innhold, opplyser CNBC.

Google har lagt til sider som imiterer ordentlige nyhetsnettsteder på sin forbudsliste. Den siste tiden har det dukket opp en rekke nettsider som kopierer utseendet til seriøse nyhetsformidlere og for eksempel bruker URL-avslutningen «co» i stedet for «com» i adressen.

CNBC har spurt om å få listen over de 200 nettsidene som nå er utestengt, men Google ønsker ikke å dele ut den informasjonen. Ifølge Google tok selskapet ned 1,7 milliarder annonser på grunn av regelbrudd i løpet av 2016, mot 780 millioner i 2015.