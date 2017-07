- I framtiden vil passasjerene få betalt for å fly

Gründeren bak Islands versjon av Norwegian er overbevist.

Det norske lavprisselskapet Norwegian har fått en islandsk konkurrent, både når det gjelder kunder og når det gjelder oppmerksomhet i internasjonal presse.

Nettstedet Business Insider har publisert et interessant intervju med gründeren bak WOW Air, Skuli Mogensen.

Lavpris

Selskapet åpnet med enveisbilletter til 69 dollar på en rute fra USA til Europa i januar, og fulgte i juni opp med 55-dollarsreiser fra Los Angeles og San Francisco til steder som København og Brussel.

- Jeg kan se for meg en dag da vi betaler deg for å fly, sier Mogensen til Business Insider.

Det høres kanskje direkte latterlig ut, men WOW Air-bossen forsikrer at det er logikk bak utspillet.

Flyselskapene har i årevis fokusert på å finne andre inntektskilder enn billettsalget. Du kjenner nok allerede til flere av disse inntektskildene; bagasjeavgift, flyseteavgift og matservering, for å nevne noe.

Det er stadig vanligere at flyselskapene også inngår avtaler med hotell og leiebilfirmaer, hvor de får en andel av din pengebruk dersom du kommer til dem via flyselskapet.

- Målet vårt, og vi jobber hardt mot dette, er at våre biinntekter skal overgå billettinntektene. Det første flyselskapet som oppnår dette, vil forandre markedet, tror Mogensen.

Sosiale medier

I realiteten jobber altså WOW Air for at det skal bli mer verdifullt å ha deg om bord enn det er å få deg til å kjøpe flybilletten. Det fordrer at selskapet klarer å tjene mer penger på deg.

- Dette betyr at vi må ha dypere, mer personlige forhold, basert på din oppførsel, dine behov og vi må selvsagt gjøre dette med ditt privatliv i tankene. Hvis vi kan forstå dine behov bedre, kan vi ha en mer effektiv interaksjon med deg og hjelpe deg til en mer vellykket reise, enten det er i forbindelse med jobb eller fritid, sier Mogensen.

En annen mulighet han ønsker å se nærmere på, er bruk av sosiale medier. Dersom en flypassasjer kan generere inntekter for WOW Air gjennom poster som kan fungere som god reklame, kan dette også gjøre denne passasjeren attraktiv å få om bord.