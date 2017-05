- Informasjonen som Trump lekket, kom fra Israel

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump er gjenstand for massiv kritikk fra en rekke fronter her i USA etter at The Washington Post avslørte at han ga Russland hemmeligstemplet og svært sensitiv informasjon som amerikansk etterretning ikke engang ønsket å dele med allierte.

Tirsdag melder The New York Times at USA fikk denne informasjonen fra Israel, og henviser til én nåværende og én tidligere ansatt som kjenner til hvordan USA fikk denne informasjonen.

Iran-utfordring

Israel er en viktig alliert av USA og sentral i arbeidet med å skaffe etterretning i Midtøsten. Samtidig er Russland en nær alliert med Iran, et land som Israel anser som en av sine største trusler i Midtøsten.

Israels ambassadør i USA, Ron Dermer, sier til The New York Times at Israel fremdeles vil samarbeide tett med USA om bekjempelsen av terrorisme.

- Israel har full tillit til USA når det gjelder etterretningsdeling og ser fram til å utvikle dette forholdet under president Trump i årene som kommer, sier Dermer.

FORSVARER TRUMP: Rådgiver for nasjonal sikkerhet, general H.R. McMaster, mener at presidentens deling av informasjon med Russland var innenfor det som er passende.

Bekreftes av Trump selv



Det hvite hus forsvarer informasjonsdelingen. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster kaller oppslaget i The Washington Post feil.

- Presidenten og utenriksministeren delte informasjon om terrororganisasjoner som inkluderte trusler på fly. Det ble ikke på noe tidspunkt diskutert etterretningskilder eller metoder, og ingen hemmelige militære operasjoner ble avslørt, sa McMaster natt til tirsdag, norsk tid.

Men Twitter-presidenten undergraver dette selv, gjennom å bekrefte via Twitter at han delte informasjon med Russland.

- Jeg står fast ved det jeg sa i går. Premisset for artikkelen er feil, det at presidenten hadde en upassende samtale. Dere samtale var fullstendig innenfor, sa McMaster under en pressebriefing tirsdag.

Kjente ikke kilden

McMaster antydet samtidig at president Trump ikke visste hvor sensitiv den informasjonen han delte med russerne faktisk var.

- Presidenten var ikke engang informert om hvem kilden var, sa McMaster.

Det gjør neppe saken bedre at Trump delte hemmeligstemplet informasjon med Russland uten å vite hvem kilden er, og dermed neppe hadde oversikt over hvilke konsekvenser delingen kan få for kilden.

Trump tok imot et spørsmål om Russland-møtet under tirsdagens pressebriefing i forbindelse med statsbesøket fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, men USAs president svarte ikke på dette spørsmålet. I stedet serverte han en generell uttalelse.

- Vi hadde et veldig, veldig vellykket møte med den russiske utenriksministeren. Vår kamp er mot Den islamske stat, sa Trump.